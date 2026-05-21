Igrali su kritkovali organizatore zbog smanjenja udela u igrača u prihodima na navodnih 14,3 odsto, u poređenju sa 22 odsto na standarnim ATP i WTA turnirima.

Kako bi iskazali nezadovoljstvo, mnogi učesnici Rolan Garosa planiraju da ograniče razgovore sa medijima na 15 minuta tokom medijskih aktivnosti planiranih za petak.

Bivša šampionka Australijan opena i Vimbldona Morezmo rekla je da je i dalje za dijalog i da je uverena da će biti postignuto rešenje.

Očekuje se da će se sastanak između organizatora i predstavnika igrača održati u petak.

Upitana da li postoji šansa da se ove godine promeni iznos nagradnog fonda, Morezmo je odgovorila: "Ne, ništa nećemo promeniti".

"Iniciraćemo razgovore i to je ono što svi žele", dodala je Morezmo.

Prva teniserka sveta Arina Sabalenka iz Belorusije i branilac trofeja Amerikanka Koko Gof su među igračima koji su podržali bojkot grend slem turnira ako igrači ne budu počeli da dobijaju više novca od turnira.

Rolan Garos je uvećao nagradni fond za oko 10 odsto, nakon što je Ju Es open prošle godine uvećao za 20 odsto, a ovogodišnji Australijan open za 16 odsto.

Organizatori predstojećeg Rolan Garosa su prošlog meseca objavili da je nagradni fond povećan za 10 odsto na 61,7 miliona evra, odnosno za 5,3 miliona evra više u odnosu na prošlu godinu.

Međutim, igrači tvrde da je njihov udeo u prihodima Rolan Garosa sa 15,5 odsto u 2024. godini, opao na 14,9 odsto u ovoj godini.

Saopštili su da je turnir prošle godine generisao 395 miliona, što je povećanje od 14 odsto u odnosu na prošlu godinu, ali da je nagradni fond uvećan samo za 5,4 odsto, smanjujući udeo igrača u prihodima na 14,3 odsto.

Šampioni u obe konkurencije u singlu dobiće po 2,8 miliona evra, što je uvećanje za po 250.000 evra u odnosu na prošlu godinu.

"Neću vam reći da će sve biti rešeno dok pucnete prstima. Ali razgovori će se nastaviti, verovatno posle turnira", rekla je Morezmo.

Takmičenje na Rolan Garosu počinje u nedelju u Parizu i trajaće do 7. juna.

