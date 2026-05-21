Novak Đoković, najbolji srpski teniser, kreće u pohod na titulu na Rolan Garosu već u nedelju, kada će u prvom kolu odmeriti snage sa domaćim igračem Đovanijem Mpešijem Perikarom.

Organizatori drugog grend slema u sezoni odlučili su da program otvori upravo deo žreba u kojem se nalazi srpski as.

Novak Đoković i Viktor Troicki

Pored Novaka, nedelja će biti udarni dan i za ostale naše predstavnike. Na teren će izaći još dvojica srpskih tenisera: Miomir Kecmanović, kojeg očekuje duel sa Mađarom Fabijanom Marožanom, kao i mladi Hamad Međedović, koji će se boriti protiv Nemca Janika Hanfmana.

Iako su parovi i dani odigrani, precizan raspored mečeva i satnica biće objavljeni u subotu tokom dana, kada će se definitivno znati u kojim terminima naši igrači izlaze na šljaku Pariza.