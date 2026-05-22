Prava bura sprema se pred početak drugog Rolan Garosa, pošto su vodeći svetski teniseri i teniserke odlučili da krenu u otvoreni sukob sa organizatorima najvećih turnira zbog raspodele ogromnog novca koji se vrti u belom sportu.

Najbolji igrači sveta planiraju koordinisani protest tokom turnira u Parizu, a prvi korak biće svojevrsni bojkot medijskih aktivnosti. Prema planu koji je već usaglašen među najvećim zvezdama ATP i WTA karavana, igrači koji budu imali zakazane konferencije za medije u petak napustiće salu posle tačno 15 minuta. Taj potez neće biti slučajan, jer žele simbolično da ukažu na činjenicu da grend slem turniri za igrače trenutno izdvajaju svega oko 15 odsto ukupnog profita putem nagradnih fondova.

Neće se sve završiti samo na tome. Teniseri i teniserke planiraju da maksimalno ograniče sve aktivnosti van terena, uključujući dodatne intervjue i promotivne obaveze za najveće emitere turnira, među kojima su TNT sports i Jurosport. Ideja igrača jeste da pošalju jasnu poruku organizatorima da bez njih nema ni spektakla, televizijskih prava, reklama i milionskih prihoda koji se svake godine obrću na najvećim turnirima sveta.

Posebno je zanimljivo to što su igrači prethodnih dana detaljno proučavali pravilnike kako bi izbegli eventualne kazne. Pošto će ispuniti minimum obaveznih aktivnosti, odnosno davaće kratke izjave odmah nakon mečeva, organizatori praktično neće imati osnov da ih novčano sankcionišu. Upravo zbog toga mnogi smatraju da bi ovo mogao da bude jedan od najvećih i najbolje organizovanih protesta tenisera u poslednjih nekoliko decenija.

Na istoj strani našla su se najveća imena današnjeg tenisa. U grupi igrača koji podržavaju protest nalaze se prvi reket sveta Novak Đoković, zatim Janik Siner, kao i vodeće zvezde ženskog tenisa Arina Sabalenka i Koko Gof.

Novak Đoković i Viktor Troicki

Uz njih je i veliki broj igrača iz vrha ATP i WTA liste, a zajednički stav je da trenutna raspodela novca nije pravedna.

Iako su organizatori objavili da je nagradni fond za ovogodišnji Rolan Garos povećan za 9,5 procenata, igrači tvrde da to ne prati realan rast prihoda turnira. Finansijski podaci pokazuju da su ukupni prihodi porasli za čak 14 odsto, što znači da je procenat koji završava u rukama tenisera zapravo manji nego ranije.

Jasan stav: Traže 22 odsto od ukupnih prihoda

Najbolji igrači sveta zahtevaju da grend slem turniri povećaju izdvajanja na 22 procenta ukupnih prihoda. Time bi se, prema njihovom mišljenju, konačno približili standardima koje već godinama primenjuju ATP i WTA tur. Jasno je da nas u Parizu ne očekuje samo vrhunski tenis već i ozbiljna borba iza kulisa između najvećih zvezda sporta i organizatora najprestižnijih turnira na svetu.

