Novak Đoković, najbolji srpski teniser, kreće u pohod na titulu na Rolan Garosu u nedelju, kada će u prvom kolu odmeriti snage sa domaćim igračem Đovanijem Mpešijem Perikarom.

Danas se pojavio na konferenciji za medije i sa novinarima razgovarao o brojnim temama, a na početku je kakao da nije među igračima koji bojkotuju medije.

"Nisam deo toga. Ne mogu da komentarišem, zaista. Mogu da se zauzimam za prava igrača kao i do sada, a ne samo za najbolje igrače, već i za one nižeg ranga. Ne donosim odluke, ne učestvujem, samo radim kao i do sada. Treba da učimo od golfera i da budemo ujedinjeni. Sada je vreme za to", rekao je Đoković.

Pričao je novak o fizičkoj i mentalnoj pripremi:

"Grend slemovi su mi prioritet. Uvek će biti tako. Radim sve što mogu da budem u dobroj formi i da odigram najbolje moguće tokom pet setova za te dve nedelje turnira. Videćemo da li će to biti moguće", rekao je Novak.