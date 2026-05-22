Slušaj vest

Da li se Janik Siner oseća spremnim za ovaj turnir – posle svega doživljenog na terenu i van njega poslednjih meseci? Hoće li biti teško pronaći energiju koja je potrebna tokom naredne dve nedelje?

“Da, nadam se da jesam. Bio je to veoma dug, ali veoma pozitivan period, i srećan sam što sam u ovoj poziciji. Mislim da je uvek bolje biti u situaciji kada pobeđujete i počinjete da osećate umor nego kada se osećate veoma dobro, ali izgubite posle nekoliko kola. Sada nastojim da pronađem dobar balans na treningu, da znam kada treba da se forsiram, a kada ne, i nadam se da ću biti spreman za mečeve prvog kola. Veoma sam srećan što sam ponovo ovde, poseban turnir za mene još od prvog puta kada sam igrao ovde, i uzbuđenje koje osećam će mi pomoći da pronađem dodatnu energiju tokom turnira”, odgovara prvi igrač sveta pred svoj pohod na Zlatni Slem.

Da li je u poslednje vremen primetio da su protivnici pokušavali da izvedu neke nove ili drugačije stvari kako bi ga pobedili, i šta u tom smislu očekuje ovde?

“Svi pokušavaju da dođu do pobede, ali to je i najnormalnija stvar. Morate biti spremni, a mečevi na tri dobijena seta su malo drugačiji; daju vam više vremena da shvatite kako da pobedite igrača, i čak ako loše počnete, postoji mogućnost da pronađete način da se vratite. Siguran sam da su preda mnom veoma, veoma teški mečevi u Parizu, i nastojaću da se fokusiram na sebe”, dodaje on.

Da li i vi danas ograničavate svoje medijske nastupe na 15 minuta, i zašto to činite?

“Da, mislim da mnogi igrači to rade danas, ali to nije upereno protiv novinara. Veoma nam je drago da radimo ono što moramo i da ispunjavamo svoje obaveze, ali samo ograničavamo vreme; na taj način pokušavamo da se postavimo u poziciju u kojoj i mi imamo neko pravo glasa, i mislim da je to ispravno. Kao što sam rekao već u Rimu, čekali smo godinu dana na makar kratak odgovor, i sada pokušavamo ponovo da pokrenemo neku reakciju. Ali, opet, to nema nikakve veze sa vama, i ovde smo da radimo svoj posao i ispunjavamo svoje obaveze”, sažet je po “temi dana” Siner, zahvalan na podršci koju je uvek osećao sa tribina Filip Šatrijea čak i posle bolnog poraza u finalu protiv Alkaraza prošle godine.

1/5 Vidi galeriju Janik Siner - finale Mastersa u Rimu Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP / Profimedia

(Vuk Brajović)