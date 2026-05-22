Iako ovde ove godine nema Alkaraza, a možda ima Sinera ponovo u polufinalu – medije je interesovalo da li to utiče psihološki na njega u smislu drugačijih priprema za turnir?

“Ni na koji način to ne utiče na mene, jer ovde nisam nikada došao ni do polufinala. Naravno, ako to uspem sada – činjenica da neću morati da se takmičim protiv obojice u završnici turnira je svakako pozitivna, ali – ponavljam – treba ići iz meča u meč, pogotovo sa mojim iskustvima do sada sa ovog turnira”, prenosi nam Medvedev.

Upitan da prokomentariše činjenicu da Đoković nije deo ovih poslednjih igračkih protesta – i da li im nedostaje takav lider u ovoj fazi izvršenja pritiska – Rus odgovara:

“Misilm da nije problem, jer svako ima pravo da donosi svoje odluke – a to je najbolja stvar u životu. Novak je dovoljno iskusan i zreo da zna šta želi da radi, a šta ne želi, i uvek je bio veoma proaktivan kada su u pitanju igrači, razni pokreti i različite teme. Ne mislim da to šteti samoj poruci, i očekujem da će reći da nas podržava – ali ne baš kroz ovu konkretnu medijsku priču. Još jednom, moja puna podrška ide ka Novaku, i siguran sam da on podržava sve igrače i naša nastojanja”, jasan je njegov veliki prijatelj.

Koliko je fizička zahtevnost igre pretnja sportu, s obzirom na česte povrede kod igrača i izostanak glavnih zvezda iz žreba turnira. Može li nešto da se uradi kako bi se smanjila fizička zahtevnost?

“Ovo je veoma teško pitanje, jer svako ima drugačiju priču. Ne znam da li se Karlosu to desilo tokom meča ili van terena, odnosno šta se tačno dogodilo, tako da je veoma teško reći. Mislim da mogu samo generalno da govorim o tome da bi, naravno, pomoglo kada bismo nekako uspeli da pronađemo način, kao većina drugih sportova, da sezona bude kraća — makar dve nedelje ili mesec dana. To bi nam dalo više slobode izbora. Ako neko želi da posle sezone uzme tri nedelje odmora, sada to praktično nije moguće. Ako igraš na završnom Mastersu u Torinu i uzmeš tri nedelje pauze, praktično žrtvuješ Australijan open - a niko ne želi da žrtvuje Grend slem.”

“Dakle, ako postoji način da se pronađe rešenje — što se verovatno neće desiti u narednih pet godina, ali možda za deset — da sezona bude kraća, mislim da bi to mnogo pomoglo igračima generalno. Prilično sam siguran da bi većina igrača pristala na to - čak i ako bi to značilo manje novca, jer bi bilo manje turnira. To je ono o čemu se priča u svlačionici, ali opet, to je posebna diskusija. To je jedini način da bi možda moglo da dođe do smanjenja broja povreda”, kaže bivši Grend Slem šampion I svetski broj 1.

(Vuk Brajović)