Spomenula je mogućnost bojkota na Mastersu u Rimu – I neka forma istog je danas na snazi tokom Dana za medije kroz skraćeno obraćanje “sedmoj sili”.

“Nikad se ovde nije radilo o meni, već igračima kojima je pomoć i podrška najpotrebnija. Želeli smo da isprva sve uradimo na dostojanstven način, i vi dobro znate da to nema nikakve veze sa vama iz medija, prema kojima osećamo sve najbolje – već zbog nastojanja da stvari postanu fer po nas”, istakla je ona na početku svoje konferencije za medije.

Da li je kroz godine nastojala da suzbije svoju emotivnost kako bi došla do boljih rezultata u nizu?

“Jesam, tako je. Videla sam da su prejake emocije uništavale moju igru i da je moj nivo drastično opadao kada bih počela da preterano reagujem na sve. Takođe, u isto vreme, moje protivnice bi to videle i zaigrale bi bolje, i to sam istovremeno primetila. Pre svega, bilo je važno da moja protivnica ne vidi šta se dešava u mojoj glavi, a u isto vreme da igram bolje i da ostanem u “zoni”. To je tokom godina moje karijere bilo ogromno poboljšanje i zaista mi je pomoglo da podignem svoj nivo”, ističe ona.

Vi ste igračica kojoj je prijatno da trenira sa svojim najvećim rivalkama poput Elene Ribakine ili Ige Švjontek, i to uoči Grend Slema. Ranije to nije bilo toliko uobičajeno, i zašto mislite da se to promenilo i zbog čega vam toliko prija?

“Imam osećaj da smo danas svi prijatniji jedni prema drugima, u dobrim odnosima i da mnogo bolje komuniciramo. Tokom godina smo napredovali i u tom segmentu — da izađemo na teren za trening i treniramo sa svojim rivalkama, unapređujemo svoj tenis i budemo međusobno bolji”, ocenjuje ona.

Iako očigledno niste imali toliko mečeva na šljaci kao možda prethodnih godina, i dalje ste broj 1. Da li su vaša očekivanja od ovog turnira imalo drugačija zbog povreda koje ste imali i rezultata koje ste ostvarili na šljaci?

“Mislim da smo svi ovde samo iz jednog razloga – da osvojimo trofej – i nije važno što nisam odigrala mnogo mečeva na šljaci. Znam kako da igram na šljaci i sve se svodi na to da budete fizički i mentalno zdravi, da idete na pobedu i da budete spremni za borbu. Sve što mogu da kažem jeste da sam spremna da se borim i, naravno, nadam se da ću proći malo bolje nego prošle godine”, uz osmeh rezimira Sabalenka.

(Vuk Brajović)