Poznati su termini mečeva za nedelju, kada zvanično počinje takmičenje na Rolan Garosu.

Najveću pažnju privlači nastup Novaka Đokovića, koji će svoj meč protiv Francuza Đovanija Petši-Perikara igrati u večernjem terminu, a početak susreta ne očekuje se pre 20.15.

Novak Đoković - Dino Prižmić 8.5.2026

Što se tiče ostalih srpskih predstavnika, Miomir Kecmanović otvara program na terenu broj osam, gde će se od 11.00 časova sastati sa mađarskim teniserom Fabijanom Marožanom.

Hamad Međedović će svoj nastup protiv Nemca Janika Hanfmana imati na terenu broj devet. Njegov meč je poslednji na programu tog terena, a uslediće nakon što se završe jedan muški i dva ženska singla.