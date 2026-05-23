Iako je mnoge iznenadila odluka Novaka Đokovića da ne učestvuje u protestu igrača tokom konferencija za medije na Rolan Garosu, Danil Medvedev je bio jedan od prvih koji je javno progovorio o stavu svojih kolega.

– Prvo, to nije problem i svako ima pravo na svoj stav. Kada možete da odlučujete kako sami želite, to je najbolja stvar u životu – odgovorio je Rus na pitanje o Novakovoj odluci da se ne pridruži planu igrača da svaki razgovor sa novinarima ograniče na 15 minuta.

Povod za ovakav postupak leži u nezadovoljstvu igrača visinom nagradnog fonda u Parizu, mada ostaje nedorečeno zbog čega je njihov protest usmeren upravo prema predstavnicima medija.

– Novak je dovoljno iskusan, dovoljno zreo da zna šta želi a šta ne želi i uvek je do sada pružao maksimalnu podršku kolegama u raznim situacijama. Zato ne smatram da njegovo odsustvo iz ovakve akcije nama škodi. Siguran sam da će on sam, kada bude imao priliku, objasniti svoj stav, da nas i dalje podržava, mada možda ne u ovoj akciji sa medijima. Zato uvek pružam punu podršku Đokoviću i siguran sam da i on podržava sve igrače.

Novinare je zanimalo i mišljenje Medvedeva o povredi Karlosa Alkaraza. Zbog zdravstvenih problema, Španac će biti primoran da propusti naredna dva grend slema, kako predstojeći turnir u Parizu, tako i kasniji nastup u Londonu.

– Jednostavno, moramo da nađemo način kako da skratimo sezonu. Sada je pauza za one koji igraju Masters u Torinu svedena na samo dve nedelje godišnje. Jer već početkom decembra moraju da se počnu pripreme za novu sezonu – kaže Medvedev a zaboravlja da je situacija za one koji igraju završni turnir Dejvis kupa još teža. Doduše Rusi ne igraju ovo takmičenje već četiri godine, otkako je počeo rat u Ukrajini, pa je možda namerno zaboravio.