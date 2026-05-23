Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

"Dobro se osećam, uvek je lepo na slemovima, pogotovo na ovom – ovde mi je bio debi, ovde mi je zasad najbolji rezultat."

Meč s Fonsekom je bio nešto posebno, a tek sve što se dešavalo na trebinama...

"Pričao sam sa njim posle, samo smo razmenili nekoliko reči, fin je momak. Mislim da mu nisu mnogo pomogli te večeri, ali da nije ni poslednji put da se to dešava. Nikada se ne zna ko ulazi... Čak sada nije bio samo pojedinac koji je pravio probleme, već mogo njih. Nema mnogo toga što turniri mogu da urade tim povodom."

Kakva su mu sećanja na Rim, poraz od Landalusea?

"Premoren sam bio, sunce je bilo jako, iscrpeo me mnogo meč s Navoneom. Opet je u finalu u Ženevi, tip je igrača koji meni najmanje odgovara. I pishički i fizički sam bio ispražnjen, pritom mislim da nisam dobro ni igrao tad, ne znam ni kako sam ga dobio. "

Da li mu smeta ovakva vrućina?

"Neke stvari malo drugačije radim, ali nikome ne prija kada je tako vruće i kada su ludački uslovi. Gledam više da se hidriram pre meča, na to ranije nisam obraćao pažnju, zatim raspored obroka. Nema tu ništa posebno, ne možeš da se ubodeš nečim i sve biva rešeno."

Meč drugog kola AO, Međedović - De Minor

Kako mu se čini uvodni meč protiv Hanfmana?

"Igrali smo u Gštadu pre nekoliko godina, taj meč sam i zaboravio. Proći ću sa trenerom Horheom šta treba. Zvao me je trener Petar Popović pre nedelju dana kad je igrao s Fonsekom, ja mu poslao ceo raport. Dobri smo. Nije pala nikakva opklada, doduše", uz smeh kaže Hamad.

Kako je došlo do treninga s Novakom?

Prosto, čuli su se treneri pre turnira, tj. Boris i Horhe."

Šta kaže o novoj saradnji Troickog s Novakom?

"Ne znam. Samo su se pojavili niotkud. Nadam se da će to biti dobro. Ti kod Noleta nemaš šta da menjaš, možeš samo da mu prijaš ili ne prijaš, a sa Viktorom je veliki prijatelj i prijaće mu sigurno."