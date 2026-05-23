Dvadesetjednogodišnji Fis, trenutno 19. igrač sveta i najbolje rangirani francuski teniser, prethodno je predao meč prvog kola na turniru u Rimu tokom priprema za Rolan Garos.

"Kuk me je mnogo mučio. Pregledi nisu pokazali ozbiljan problem, ali sam i dalje osećao veliki bol. Nisam mogao da treniram prethodne dve nedelje i današnji trening bio mi je prvi još od Rima", rekao je Fis.

Francuz je istakao da ne želi da rizikuje pogoršanje povrede.

"Neću biti stopostotno spreman za turnir i ne želim da napravim grešku kao prošle godine. Ne želim da budem nepromišljen", dodao je Fis.

On se i prošle godine povukao sa Rolan Garosa posle drugog kola zbog stres frakture donjeg dela leđa.

Fis je ove sezone imao skor od 22 pobede i sedam poraza, uz zapažene rezultate u Dohi, Indijan Velsu, Majamiju i Madridu, dok je osvojio i turnir na šljaci u Barseloni.

Francuski teniser trebalo je u prvom kolu da igra protiv Stana Vavrinke, šampiona Rolan Garosa iz 2015. godine, koji će sada igrati protiv kvalifikanta.

Ovogodišnji Rolan Garosa počinje u nedelju u Parizu.

(Beta)