Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković meč prvog kola Rolan Garosa igra u nedelju od 20.15 časova.
Tenis
NOVAK POČINJE POHOD NA ROLAN GAROS: Evo gde možete pratiti prenos meča Đoković - Mpeči Perikar
Slušaj vest
Rival na startu turnira mu je domaći predstavnik Đovani Mpeči Perikar. Biće to njihov prvi međusobni okršaj.
Njih dvojica zatvaraju program na stadionu Filip Šatrije.
Prethodno će igrati Krauz - Benčić u konkurenciji dama od 12 časova, a slede dueli Bonzi - Zverev i Andrejeva - Fero.
Novak Đoković i Viktor Troicki Foto: Printscreen
Vidi galeriju
Ovaj meč možete gledati na kanalima Eurosporta, dok tekstualni prenos meča možete pratiti nanašem sajtu.
Perikar ima 22 godine i 80. je na ATP listi. Glavno oružje mu je servis, a nema dileme da će imati veliku podršku sa tribina u duelu protiv trostrukog šampiona Rolan Garosa.
Novak Đoković u Parizu juri 25. Grend slem titulu.
Reaguj
Komentariši