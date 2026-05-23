NOVAK NA STARTU PARIZA OBARA JEDAN REKORD: Đoković već u prvom meču piše novu istoriju tenisa
Đoković će tako nadmašiti Rodžer Federera i Felisijana Lopesa, koji su do sada delili rekord sa po 81 nastupom.
Srpski teniser u Pariz dolazi posle veoma malo mečeva na šljaci, pošto je zbog povrede desnog ramena pauzirao gotovo dva meseca. Jedini meč na ovoj podlozi ove sezone odigrao je na turniru u Rimu, gde je izgubio od hrvatskog kvalifikanta Dina Prižmića.
"Želeo sam da igram više, ali mi telo to nije dozvoljavalo. U Rimu nisam bio spreman za takmičenje, ali mi je bio potreban makar jedan meč kako bih ponovo osetio ritam i pritisak pred Rolan Garos", rekao je Đoković.
On je dodao da je oporavak u poslednjih deset dana protekao dobro i da veruje da može da bude konkurentan ukoliko ostane zdrav tokom turnira.
Novak Đokovic će ove godine izjednačiti i rekord po broju nastupa na Rolan Garosu, pošto će mu ovo biti 22. učešće na turniru.
Đoković je trofej na Rolan Garosu osvajao 2016, 2021. i 2023. godine, a u poslednjih 20 izdanja turnira čak 19 puta stigao je najmanje do četvrtfinala.
Srpski teniser ove godine igraće u donjoj polovini žreba, gde bi potencijalno mogao da se sastane sa prvim igračem sveta Janikom Sinerom tek u finalu. Dodatnu priliku vidi i u odsustvu dvostrukog uzastopnog šampiona Karlosa Alkarasa, koji zbog povrede ručnog zgloba propušta Rolan Garos i Vimbldon.
