Rolan Garos je počeo! Otkrijte kako igrači učestvuju u zanimljivoj igri sa čašama i ping-pong lopticama na jubilarnom 125. izdanju.
KO OSVAJA ROLAN GAROS? Ova igra sve otkriva...
Igre već počele na Rolan Garosu - Prvi je dan jubilarnog 125. Izdanja Rolan Garosa, a igre su već počele!
Srećom, predstavljamo vam “samo” igricu sa čašama obeleženim likovima najpopularnijih igrača – iz kojih će, kad se napune vodom, publika vaditi narandžaste ping-pong loptice.
Zna se – čija bude najčešće izvađena – taj ili ta osvaja Otvoreno prvenstvo Francuske.
Iako bi se i jedni i drugi igrači najradije odmah polili vodom iz čaše po već visokoj temperaturi (oko 30 stepeni), jedva čekamo da vidimo kako će i ova aktivacija proći – i šta ćemo iz nje zaključiti.
Kad bi sve bilo tako lako…
