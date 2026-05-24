Drugi grend slem turnir u sezoni, Otvoreno prvenstvo Francuske, počeo je danas u Parizu, a pobede na startu su upisale ukrajinska teniserka Marta Kostjuk i Čehinja Mari Bouzkova.

Kostjuk, trenutno 15. teniserka sveta, pobedila je u prvom kolu špansku teniserku Oksanu Selehmetevu sa 6:2, 6:3 posle sat i 19 minuta igre. Ukrajinka će u drugom kolu Rolan Garosa igrati protiv pobednice meča Kejti Volinec - Klara Bjurel.

Bouzkova je na startu turnira savladala Italijanku Lućiju Bronzeti sa 6:2, 6:1. Ona će u narednom kolu odmeriti snage sa boljom iz duela Frančeska Džons - Beatriz Hadad Maja.

U muškom delu turnira, prvu prepreku je preskočio Australijanac Džejms Dakvort, pošto mu je Gabrijel Dijalo predao meč. Dakvort je vodio sa 6:3, 4:1 kada mu je Kanađanin predao meč.

Naredni rival Dakvortu biće pobednik meča Aleksandar Kovačević - Rafael Hodar.

Beta