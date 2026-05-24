Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa, pošto je na startu turnira ubedljivo savladao Mađara Fabijana Marošana.

Kecmanović je slavio rezulatatom 3:0 (7:6, 6:3, 6:4) posle nešto više od dva i po sata igre.

Srpski teniser Miomir Kecmanović Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

Iako rezultat deluje ubedljivo, početak nije nagoveštavao ovakav rasplet. Kecmanović je veoma loše otvorio duel i izgubio prva tri gema, dok je Mađar delovao sigurnije i agresivnije.

Međutim, kada je Miša uhvatio ritam – sve se promenilo!

Srpski teniser je sredinom prvog seta vratio brejk, uspeo da uvede duel u taj-brejk, a tamo je bukvalno počistio rivala. Kecmanović je poveo sa ogromnih 5:0, kada je usledio neočekivan prekid jer je jednoj navijačici pozlilo zbog velike vrućine u Parizu.

Drama na tribinama nije poremetila Srbina.

Posle kraće pauze Miša se vratio potpuno fokusiran i završio taj-brejk sa brutalnih 7:0, čime je praktično slomio otpor Mađara.

Drugi set doneo je pravu dominaciju srpskog tenisera. Kecmanović je ekspresno stigao do čak 5:0 i delovalo je da će rival doživeti potpuni debakl. Ipak, Marošan je uspeo da vrati jedan brejk i ozbiljno zapreti, ali je srpski as ostao smiren u ključnim trenucima i uspeo da odbije nalet protivnika.

U trećem setu viđena je nova potvrda Mišine zrelosti. Jedan brejk bio je dovoljan da potpuno kontroliše situaciju i rutinski privede meč kraju za plasman među 64 najbolja u Parizu.

Kecmanović je tako na sjajan način započeo pohod na Rolan Garosu, a u narednoj rundi čeka ga duel protiv boljeg iz okršaja Ečeveri - Boržeš.