Naredni rival drugom nosiocu biće Tomas Mahač koji je rutinski savladao Zizua Bergsa
Tenis
ZVEREV NAPRAVIO PRVI KORAK KA DUELU SA ĐOKOVIĆEM: Nemac ubedljiv na startu gren slema
Slušaj vest
Nemački teniser Aleksandar Zverev uspešno je započeo učešće na Rolan Garosu.
Zverev je u prvom kolu drugog grend slem turnira u sezoni savladao Bendžamina Bonzija sa 3:0 (6:3, 6:4, 6:2).
Masters Majami, Aleksandar Zverev Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Naredni rival drugom nosiocu biće Tomas Mahač koji je rutinski savladao Zizua Bergsa.
Podsetimo, Zverev se nalazi u delu žreba gde je i Novak Đoković.
Reaguj
Komentariši