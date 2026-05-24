Nemački teniser Aleksandar Zverev uspešno je započeo učešće na Rolan Garosu.

Zverev je u prvom kolu drugog grend slem turnira u sezoni savladao Bendžamina Bonzija sa 3:0 (6:3, 6:4, 6:2).

Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia

 Naredni rival drugom nosiocu biće Tomas Mahač koji je rutinski savladao Zizua Bergsa.

Podsetimo, Zverev se nalazi u delu žreba gde je i Novak Đoković.

