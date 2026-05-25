Momak o kome se priča u superlativima već nedeljama pre Otvorenog prvenstva Francuske Rafael Hodar, pa čak i u kontekstu “favorita iz senke”, što je za ovog 19-godišnjeg momka čiji je imenjak definisao istoriju ovog turnira velika čast, ali sigurno i teret.

Ipak, ako bude odigrao na nivou iz prethodnih meseci, Rolan Garos bi mogao da bude važna platforma za dalje nadiranje ka Top 10 selekciji ATP rang liste.

Nakon što je u aprilu osvojio svoju prvu ATP titulu u Marakešu i stigao do uzastopnih četvrtfinala na turnirima Serije ATP 1000 u Madridu i Rimu, “mali Rafa” je došao do 29. mesta na rang-listi za najbolji plasman u karijeri. Pre samo 12 meseci, Španac se nalazio van prvih 700 na svetu, što dodatno naglašava neverovatnu brzinu njegovog uspona – a da najbolje od njega skoro sigurno tek nastupa.

Sa “skorom” od 15 pobeda i 3 poraza na šljaci na ATP nivou u 2026. godini – u šta spade i njegova prva pobeda nad Top 10 igračem Aleksom de Minorom — Hodar debituje u glavnom žrebu Pariza protiv Aleksandra Kovačevića – uz mogući meč sa sedmim nosiocem Tejlorom Fricom u trećem kolu. U ovom periodu prošle godin Hodar je bio čelendžer takmičar (Litl Rok, Tajler) osvojivši svega šest bodova za PIF ATP listu - a sada je najmlađi igrač među prvih 100 ATP rangi listi, uz tridesetog Fonseku kao jedini tinejdžeri u Top 100.

I Špancu i Brazilcu Rolan Garos pruža finu priliku da skoče u “renkingu”, a uz njih i trojica igrača iz Top 10 ATP “lajva” — šesti Feliks Ože-Alijasim, osmi Danil Medvedev i deveti Tejlor Fric, koji su prošle godine poraženi već u prvom kolu Rolan Garosa i brane samo po 10 bodova. Uz njih je i sedmoplasirani Aleks de Minor, koji je ispao u drugom kolu i sada brani svega 50 bodova, i ako ostvare dobar rezultat na drugom grend slemu u sezoni – mogli bi fino da napreduju.

Trenutno, četvrtoplasiranog Novaka Đokovića i devetoplasiranog Frica na PIF ATP listi deli samo 740 bodova, i kada se oduzmu bodovi sa Rolan Garosa 2025. godine, Ože-Alijasim će „uživo“ biti na 4. mestu, dok će Đoković pasti na 9. poziciju, sa samo 380 bodova zaostatka za njim. Zbog tako male razlike, vodiće se velika borba za pozicije na pariskoj šljaci.

Još jedan igrač na koga treba obratiti pažnju biće Kasper Rud, Norvežanin koji se nalazi u odličnoj formi – dokazano učešćem u finalu Mastersa u Rimu prošle nedelje. Tokom prethodna četiri izdanja Rolan Garosa, trenutno 16. igrač na PIF ATP „Live“ listi dvaput je stizao do finala i jednom do polufinala – a kako je prošle godine poražen u drugom kolu, velike su šanse da napravi važan iskorak ka povratku među deset najboljih na svetu.