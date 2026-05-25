Rolan Garos je ponosan na svoj zabavni i društveno-odgovorni program, čiji glavni događaj – preimenovan u “Dan Janika Noe” (poslednjeg domaćeg osvajača turnira davne 1983.) je i ovoga puta predstavio razne zanimljive učesnike i razgalio hiljade posetilaca.

Uz knjižicu za najmlađe “Istraživači Rolan Garosa”, timovi predvođeni Noom i direktorkom turnira Ameli Morezmo odigrali su zanimljiv egzibicioni meč na Stadionu Filip Šatrije – uz prateći nastup pop i plesnih zvezda. Istovremeno, na Suzan Lenglenu je ljubiteljima tenisa ukazana prilika da odigraju poneki poen sa prisutnim zvezdama, posle čega je legendarni Mansur Bahrami predvodio vremešne ali I dalje kreativne legende u njihovom nastupu.

Rolan Garos 2026

Da egzibicije idu i šire u programskom smisu potvrđeno je kroz igru sa igračima u invalidskim kolicima, kao i demonstracijom tenisa za slepe – uz prisustvo Janika Noe i svetskog šampiona Karlosa Arbosa.

Uz tenis na terenima 4 i 5 igrao se i piklbol, dok je za “gejmere” počeo i turnir u e-tenisu, čiji su timovi predvođeni od strane domaćih legendi Žila Simona i Benoe Pera.

Kao prateći program tokom trajanja celog turnira – selekcija viđenih francuskih majstor-kuvara svakodnevno će priređivati gastronomske spektakle u “Bašti kuvara”, dok će se dva puta dnevno za najmlađe priređivati i prigodne pozorišne predstave.

Danas smo u prolazu bili počašćeni uživanju u izuzetnim vrlinama dvojice žonglera, čiji bogat i raznovrsan program je zaustavio inače nepresušnu bujicu “teniskih hodočasnika” kod centralnog stadiona.

“Šta kažete, može li iko od ovih top 10 igrača ovde da uradi ovo?” našalili su se vrsni žongleri, čija imena “Loren” i “Patris” možda nisu i prava, iako umeće jeste.

“Zamislite – i nama da ne daju da igramo turnir?” nastavljaju u šaljivom modu – dok izvode svoje sjajne tačke, i to sve na 30 stepeni celzijusa u hladu.

Svaka čast, majstori – ko god da ste!