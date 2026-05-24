Krejg O’Šonesi je legenda teniske analitike, stručnjak čije usluge su tokom proteklih godina – među ostalima – koristili i ATP, Njujork Tajms, Infosis, (verovatno najuspešnija) teniska federacija Italije i serija njenih igrača, Novak Đoković (u periodu pre i na početku saradnje sa Goranom Ivaniševićem) – a večeras će to biti niko drugi već Novakov protivnik Đovani Mpeči Perikar, osvajača dve ATP titule i „tiha uzdanica“ francuskog teniskog kontigenta u Parizu.

U kratkom ekskluzivnom razgovoru za Kurir saznajemo šta bi O’Šonesi voleo da vidi u igri svog klijenta:

„Đovani je odigrao sjajno na poslednja dva treninga ovde, dobio je ubedljivo Medvedeva i Ševčenka. Njegov najveći kvalitet je – naravno – servis, ali se nadamo da će nešto oprezniji drugi što češće menjati za jači, nalik prvom – jer će se teško dobijati mečevi protiv odličnih riternera kao što je Đoković a da ne bude tako“, prenosi nam Australijanac, i nastavlja.

„Trudimo se da na drugom servisu poveća „kik“, kako bi riterneri bili još više izazvani, pa i do mere da time češće igra kombinaciju servis-volej. Protiv Novaka Đokovića – svaki ritern koji mu se vrati dramatično umanjuje šanse da „Đo“ dobije poen – čak i do 20%. Ako bi u slučaju dobrog prvog servisa procenat šansi za osvajanje poena bio od minimum 50 – 75%, na drugom on značajno pada, i zbog toga moramo da unesemo neke važne varijacije u početni udarac. Iako je proteklih dana lepo „prolazio kroz lopticu“, imao pravovremeni zamah i odlično se postavljao na udarce sa osnovne linije, ne očekujemo da mu Novak neće praviti glavne probleme tokom poena upravo u razmenama sa osnovne linije. Zbog toga mu preporučujemo da – što je češće moguće – izlazi na mrežu i sprečava Novaka da to isto čini“, objašnjava nam on.

„Dodatno, nastojaćemo da izbegnemo igru po dijagonalama, da mu loptice sa behkenda vraćamo u sredinu terena, da na servisu gađa aut liniju na obe strane i što više tera Novaka da se kreće lateralno lopticama iz oštrijih uglova, što može da čini zahvaljujući svojoj visini. Ako bude uspeo da pomeri Novaka iz svoje zone komfora, umanji koeficijent riterna u njegovoj igri, „pusti ruku“ i stekne samopouzdanje tokom prvog seta – makar ga „tesno“ izgubio – mislim da imamo dobre šanse za pobedu večeras“, zaključuje za Kurir Krejg O’Šonesi.

Iako je veliki majstor svog zanata, nadamo se da se ovo ipak neće obistiniti.