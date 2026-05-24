Hamad Međedović se plasirao u drugo kolo Rolan Garosa nakon uzbudljivog meča protiv Janika Hanfmana, koji je trajao više od tri sata.
borba
LUDI MEČ U PARIZU! Međedović nakon velike drame u drugom kolu Rolan Garosa!
Slušaj vest
Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa.
Hamad je nakon četiri seta i više od tri sata igre bio bolji od Nemca Janika Hanfmana – 6:3, 6:4, 6:7 (1), 6:4.
Hamad Međedović, srpski teniser Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Naredni rival biće mu bolji iz duela Kaspera Ruda i Romana Safijulina.
Međedović je u četvrtom setu propustio brejk šansu na početku, ali je u 10. gemu oduzeo servis rivalu i priveo meč kraju.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši