Valentan Roje uspeo je da opravda ulogu favorita i pred domaćom publikom se plasira u drugo kolo Rolan Garosa.

On je savladao Uga Delijena rezultatom 3:0 (6:4, 6:2, 6:2) i sada ga čeka okršaj sa Novakom Đokovićem.

Novak Đoković i Viktor Troicki Foto: Printscreen

Novaku Đokoviću će ovo biti prvi duel protiv francuskog tenisera. Nikada ranije nisu igrali, a Francuz nije preterano prepoznatljiv po nekom udarcu.

