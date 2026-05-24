Novak Đoković je u četiri seta, savladao Francuza Đovanija Mpešija Perikara i plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa.

Odmah po završetku duela i kome je Nole slavio sa 3:1, Đoković je izneo utiske posle važne pobede:

- Dobro veče svima. Hvala na dolasku i na divnoj atmosferi. Demonstrirali smo mnogo emocija i moje su pomešane posle ovog meča. Želim nekoliko reči o ovom sjajnom momku. Prvi put smo igrali, neverovatno je igrao u prvom setu koji je dobio, kako je servirao, nisam mogao da čitam taj servis. Pokušavao sam na razne načine. Mislim da je budućnost pred njim. Imaćemo priliku da gledamo izuzetno snažnog tenisera, želim mu sve najbolje - kaže Novak i dodaje:

- Anticipacija je od velike važnost, uz to i strpljenje. Uspeo sam da budem koncentrisan u ključnim momentima, iskoristio te šanse u drugom setu. Bilo je jako komplikovano u nastavku, ali nekako tokom ovog meča kako je odmicao, popravio sam ritern - istakao je Novak.

