Specijalni izveštač iz Kurira - Vuk Brajović

U razgovoru Novaka Đokovića sa srpskim medijima posle teško izvojevane pobede nad Mpeči Perikarom bilo je svakako više sadržaja, a možda najinteresantnije je bilo čuti šta ima da kaže na komentar Miše Kecmanovića sa današnje konferencije za medije u vezi ekspresnog prekida saradnje sa Viktorom Troickim i prelaska u Novakov tabor, koji je Mišu šokirao, odnosno iznenadio...

"Imao sam komunikaciju sa njim, ali se nismo videli uživo. Čestitao bih mu i pobedu i na turniru i čelendžeru. Kontaktirao ga jesam, pričali smo i ja sam mu rekao iz moje perspektive šta je bilo i kako jeste. Sad, na koji način je on to prihvatio i šta je između njega i Viktora - ja u to ne ulazim. To je sve što mogu da kažem", kratak je Novak u prvom delu odgovora.

Novak Đoković

Upitan da objasni zamisao iza angažmana Viktora Troickog u ovom delu karijere, Đoković dodaje:

"Mislim da su razlozi vrlo jednostavni. On je neko ko me poznaje od osme-devete godine, prijatelj mi je. Poznajemo se sa terena - igrao sam protiv njega, igrao sam sa njim dubl, igrali smo i osvajali Dejvis Kup, zlatnu medalju na olimpijadi ovde kao selektor i trener, niz godina smo zajedno na turneji. On je definitivno jedan od najbližih ljudi u mom životu i jednostavno nisam želeo da dovodim neke nepoznate ljude sada u tim. Nemam više strpljenja za to i hteo sam da dovedem nekoga ko me dobro poznaje i može da svojim iskustvom doprinese pozitivno mojoj igri. To je najveći razlog", kaže on.

