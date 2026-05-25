"PUSTITE ME, NEMAM KOMENTAR, IZGUBIO SAM SVE ŽIVCE!" Novaku spomenuli jedno, on se u trenutku iznervirao! Ubrzo je usledio PREOKRET i vraćen mu je osmeh na lice
Meč protiv Perikara odigravao se istovremeno sa finalom Evrolige u Atini – pa je srpske medije interesovao Novakov komentar o košarci.
Ipak, isprva je Đoković pomisilo da se pitanje odnosilo na stanje u njemu omiljenoj Zvezdi, na šta je rekao:
„Pustite me, nemam komentar na to, izgubio sam sve živce“.
Ipak, brzo smo se vratili na temu pobede Olimpijakosa – što vraća osmeh na njegovo lice: „Sve čestitke našoj braći iz Olimpijakosa, iz Pireja. Šta da kažem, osim da su stvarno bili najbolji. Dominirali su tokom cele sezone, nema šta. Mislim da bi još veći spektakl bio da se i Panatinaikos plasirao u Fajnal For, bilo bi stvarno fenomenalno za gledanje. Nekako je ovo bilo očekivano, bili su stvarno najveći favoriti i šaljem im moje čestitke“, ističe Novak.
