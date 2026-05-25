Slušaj vest

Meč protiv Perikara odigravao se istovremeno sa finalom Evrolige u Atini – pa je srpske medije interesovao Novakov komentar o košarci.

Ipak, isprva je Đoković pomisilo da se pitanje odnosilo na stanje u njemu omiljenoj Zvezdi, na šta je rekao:

„Pustite me, nemam komentar na to, izgubio sam sve živce“.

Novak Đoković Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia, BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

Ipak, brzo smo se vratili na temu pobede Olimpijakosa – što vraća osmeh na njegovo lice: „Sve čestitke našoj braći iz Olimpijakosa, iz Pireja. Šta da kažem, osim da su stvarno bili najbolji. Dominirali su tokom cele sezone, nema šta. Mislim da bi još veći spektakl bio da se i Panatinaikos plasirao u Fajnal For, bilo bi stvarno fenomenalno za gledanje. Nekako je ovo bilo očekivano, bili su stvarno najveći favoriti i šaljem im moje čestitke“, ističe Novak.

Ne propustiteTenisPOZNAJE ME OD OSME GODINE! Đoković otkrio kako je izabrao novog trenera: Nemam strpljenje za nepoznate ljude, hteo sam nekog ko me zna
profimedia-1104860188.jpg
TenisBORBA ZA RENKING NA ROLAN GAROSU: Mali Rafa ugrožava Đokovića! Novak može da padne na deveto mesto
Novak Đoković, Rolan Garos
TenisPRVE REČI NOVAKA NAKON POBEDE U PARIZU! Oglasio se Đoković - evo šta je poručio!
Novak Đoković
Tenis"KOPI PEJST"! Biće teško! Novak Đoković saznao rivala u drugom kolu Rolan Garosa!
profimedia-1104992925.jpg

 BONUS VIDEO:

00:49
Novak je ovo pokušao da sakrije Izvor: Kurir