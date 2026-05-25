Slušaj vest

Teže nego što je to izgledalo u prva dva seta - Hamad Međedović je protiv Janika Hanfmana došao do važne pobede u prvom kolu Rolan Garosa. U trećem setu je došlo do pada koncentracije i niza grešaka i pogrešnih odluka, zbog čega je “stradao” jedan reket – a frustraciju osetili i članovi tima u boksu.

Šta se dešavalo u tim trenucima – pitali su ga srpski mediji?

“Ma ne znam, u tom trenutku – iskreno - padne mi mrak na oči. Pričao sam sa trenerom o tome. Iako sam vodio ja od početka i izgledalo je kao da imam kontrolu, znao sam da ako malo kiksnem na svom servisu – stvari mogu da postanu lošije u svakom momentu, jer je on veoma dobro servirao. Bio sam malo više tenzičan, ne volim to što mi se dešava. Niko osim mene za to nije kriv, iskreno – i to je to", prenosi nam Hamad.

Da li mu to izbacivanje besa daje energiju?

"Ne znam šta bih vam rekao. I daje i ne daje, i daje i oduzima i svašta nešto", kaže on.

1/1 Vidi galeriju Hamad Međedović, srpski teniser Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Kako komentariše nivo igre u četvrtom setu?

"Oećao sam se u redu, iskreno. Ono sa čime sam najviše zadovoljan je fizička strana moje igre, osećao sam se jako dobro. Video sam da je imao pad, možda čak i neke grčeve na 4:3 u četvrtom kad je servirao. To me čini najsrećnijim, s time sam najviše zadovoljan!”

A čime nije zadovoljan?

"S mojom kilažom. [smeh] Mislim da sam trebao da dobijem u tri seta, da nisam trebao da mu dam taj brejk prvi u trećem. On je odigrao dobro, ali ima nekih sitnica koje ću morati još malo dublje da izanaliziram. Sada iskreno nemam pojma ni ja tačno šta, kada je glava još uvek vruća posle meča”, dodaje Hamad.

Jedan od glavnih faktora u njegovoj igri opet su bili drop šotovi.

"Da, mislite na nekoliko jako loših skraćenih lopti? [smeh] To je mač sa dve oštrice. Ja to uvek kažem – kad ih pogodim, svi mi govore: 'Imaš najbolji drop šot na svetu', a kad ga promašim, svi mi govore: 'Ti si budala, što to igraš?'. Mislim da imam jako dobar osećaj za to. Nekad ne prođe, puno puta mi uspeju – i to je to".

Da li se slaže sa konstatacijom da bezrazložno ulazi u nervozu – čak I kada vodi sa 2:0 kao što je to bio slučaj danas?

"Nije to nervoza, to je tenzija koja je tu od početka meča, samo negde neki okidač padne i mrak na oči malo i to ne izgleda lepo. Osećao sam se jako dobro na terenu, pre svega fizički – a teniski manje-više. Prvo kolo je, ne možeš sad ti da se osećaš izvanredno teniski, ali bio sam dobar na terenu, ali je bilo propusta koji ne bi smeli da mi se dešavaju, na kojima radim. 'Kao' radim, ali ništa se ne menja”, smeje se on.

Na eventualnog protivnika u drugom kolu u liku Kaspera Ruda Hamad komentariše:

"Igrao sam prošle godine protiv njega u Barseloni. Bio je to dobar meč, mislim da ga je dobio sa 7:5, 7:5 bildobio, ali sam imao brejk u prvom i u drugom setu. Sigurno da ovo nije bio najbolji žreb, ali šta je - tu je. Mislim da igra dobro, da da ima jako dobru sezonu na šljaci. Osećam se dobro, imam samopouzdanje i eto, to je to, videćemo".

U fizičkom smislu – Hamad je mnogo bolji, ali ima još puno prostora za napredak…

"Od kad sam otišao u Španiju, izgubio sam nekih sedam-osam kila. Ali ima tu i dalje da se skida; ja sam gurman i volim da jedem mnogo – tako da je to neprestana borba. Moj najveći neprijatelj van terena je je hrana, a mantije svakako – najveći, I u Španiji je jako teško odoleti specijalitetima. Ma svuda je teško, jer hrana je nešto s čim se borim gde god da sam”, priznaje on.

Pozitivno komentariše dobar kraj sezone njemu omiljenog KK Partizan rečima:

“Jako mi je drago da sada dobro igraju. Moram da priznam da ih malo slabije gledam od kada je Željko otišao, i posle svega što se dešavalo. Bio sam razočaran u to kako je ispalo na kraju sa njim, ali i dalje volim da pratim i gledam Partizan - pogotovo kad je derbi".

BONUS VIDEO: