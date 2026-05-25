ĐOKOVIĆ DRŽI SVOJU POZICIJU PRI SVETSKOM VRHU! Nekoliko tenisera ozbiljno preti Novaku
Novak Đoković, koji je u nedelju uspešno prebrodio prvu prepreku na Rolan Garosu, na četvrtom mestu ATP liste ima 4.460 bodova, 250 manje nego prošle sedmice, pošto nije učestvovao na turniru u Ženevi gde je prošle sezone postao šampion.
Najbolje tenisere sveta i dalje predvodi Italijan Janik Siner, ispred Španca Karlosa Alkaraza i Nemca Aleksandera Zvereva.
Ben Šelton i Feliks Ože-Alijasim su zamenili pozicije, pa je sada Amerikanac peti, a Kanađanin šesti na ATP listi.
Australijanac Aleks de Minor je napredovao za dve pozicije i trenutno je sedmi, Rus Danil Medvedev je sada osmi, a Amerikanac Tejlor Fric deveti. Desetu poziciju i dalje drži Kazahstanac Aleksander Bublik.
Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je pao za jednu poziciju i sada je 48, dok je Hamad Međedović napravio dva koraka unazad i zauzima 58. mesto. Dušan Lajović je slabije rangiran za jednu poziciju i nalazi se na 137. mestu.
ATP lista:
- Janik Siner (Italija) 14.750 bodova
- Karlos Alkaraz (Španija) 11.960
- Aleksander Zverev (Nemačka) 5.705
- Novak Đoković (Srbija) 4.460
- Ben Šelton (SAD) 4.070
- Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.050
- Aleks de Minor (Australija) 3.855
- Danil Medvedev (Rusija) 3.760
- Tejlor Fric (SAD) 3.720
- Aleksander Bublik (Kazahstan) 3.320
.....
48. Miomir Kecmanović 980
58. Hamad Međedović 894
137. Dušan Lajović 446
Bonus video: