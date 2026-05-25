Slušaj vest

Novak Đoković, koji je u nedelju uspešno prebrodio prvu prepreku na Rolan Garosu, na četvrtom mestu ATP liste ima 4.460 bodova, 250 manje nego prošle sedmice, pošto nije učestvovao na turniru u Ženevi gde je prošle sezone postao šampion.

Najbolje tenisere sveta i dalje predvodi Italijan Janik Siner, ispred Španca Karlosa Alkaraza i Nemca Aleksandera Zvereva.

Novak Đoković Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Ben Šelton i Feliks Ože-Alijasim su zamenili pozicije, pa je sada Amerikanac peti, a Kanađanin šesti na ATP listi.

Australijanac Aleks de Minor je napredovao za dve pozicije i trenutno je sedmi, Rus Danil Medvedev je sada osmi, a Amerikanac Tejlor Fric deveti. Desetu poziciju i dalje drži Kazahstanac Aleksander Bublik.

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je pao za jednu poziciju i sada je 48, dok je Hamad Međedović napravio dva koraka unazad i zauzima 58. mesto. Dušan Lajović je slabije rangiran za jednu poziciju i nalazi se na 137. mestu.

ATP lista:

  1. Janik Siner (Italija) 14.750 bodova
  2. Karlos Alkaraz (Španija) 11.960
  3. Aleksander Zverev (Nemačka) 5.705
  4. Novak Đoković (Srbija) 4.460
  5. Ben Šelton (SAD) 4.070
  6. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.050
  7. Aleks de Minor (Australija) 3.855
  8. Danil Medvedev (Rusija) 3.760
  9. Tejlor Fric (SAD) 3.720
  10. Aleksander Bublik (Kazahstan) 3.320

.....

48. Miomir Kecmanović 980

58. Hamad Međedović 894

137. Dušan Lajović 446

Ne propustiteTenis"PUSTITE ME, NEMAM KOMENTAR, IZGUBIO SAM SVE ŽIVCE!" Novaku spomenuli jedno, on se u trenutku iznervirao! Ubrzo je usledio PREOKRET i vraćen mu je osmeh na lice
Novak Đoković
TenisPOZNAJE ME OD OSME GODINE! Đoković otkrio kako je izabrao novog trenera: Nemam strpljenje za nepoznate ljude, hteo sam nekog ko me zna
profimedia-1104860188.jpg
TenisBORBA ZA RENKING NA ROLAN GAROSU: Mali Rafa ugrožava Đokovića! Novak može da padne na deveto mesto
Novak Đoković, Rolan Garos
TenisKOME TO NISU DALI DA IGRA NA ROLAN GAROSU? Novi momenti na ovogodišnjem turniru
Rolan Garos

Bonus video:

00:12
Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Izvor: Instagram/djokernole