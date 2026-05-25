Novak Đoković, koji je u nedelju uspešno prebrodio prvu prepreku na Rolan Garosu, na četvrtom mestu ATP liste ima 4.460 bodova, 250 manje nego prošle sedmice, pošto nije učestvovao na turniru u Ženevi gde je prošle sezone postao šampion.

Najbolje tenisere sveta i dalje predvodi Italijan Janik Siner, ispred Španca Karlosa Alkaraza i Nemca Aleksandera Zvereva.

Ben Šelton i Feliks Ože-Alijasim su zamenili pozicije, pa je sada Amerikanac peti, a Kanađanin šesti na ATP listi.

Australijanac Aleks de Minor je napredovao za dve pozicije i trenutno je sedmi, Rus Danil Medvedev je sada osmi, a Amerikanac Tejlor Fric deveti. Desetu poziciju i dalje drži Kazahstanac Aleksander Bublik.

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je pao za jednu poziciju i sada je 48, dok je Hamad Međedović napravio dva koraka unazad i zauzima 58. mesto. Dušan Lajović je slabije rangiran za jednu poziciju i nalazi se na 137. mestu.

ATP lista:

Janik Siner (Italija) 14.750 bodova Karlos Alkaraz (Španija) 11.960 Aleksander Zverev (Nemačka) 5.705 Novak Đoković (Srbija) 4.460 Ben Šelton (SAD) 4.070 Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.050 Aleks de Minor (Australija) 3.855 Danil Medvedev (Rusija) 3.760 Tejlor Fric (SAD) 3.720 Aleksander Bublik (Kazahstan) 3.320

48. Miomir Kecmanović 980

58. Hamad Međedović 894

137. Dušan Lajović 446

