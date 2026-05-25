Lola Radivojević je i dalje najbolje rangirana srpska teniserka, iako je Olga Danilović napredovala za dve pozicije i sada je 151. igračica sveta.

Radivojević na 147. mestu ima 519 bodova, a Danilović 499 na 151. poziciji.

Među najboljih deset teniserki sveta nije bilo promena - prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka, a slede je Kazahstanka Elena Ribakina i Poljakinja Ige Švjontek.

Iza vodeće trojke su tri Amerinke, Koko Gof, Džesika Pegula i Amanda Anisimova, a do desete pozicije su još i Ukrajinka Elina Svitolina, Ruskinja Mira Andrejeva, Kanađanka Viktorija Mboko i Čehinja Karolina Muhova.

WTA lista:

  1. Arina Sabalenka (Belorusija) 9.960 bodova
  2. Elena Ribakina (Kazahstan) 8.313
  3. Iga Švjontek (Poljska) 7.273
  4. Koko Gof (SAD) 6.749
  5. Džesika Pegula (SAD) 6.286
  6. Amanda Anisimova (SAD) 5.958
  7. Elina Svitolina (Ukrajina) 4.315
  8. Mira Andrejeva (Rusija) 4.181
  9. Viktorija Mboko (Kanada) 3.710
  10. Karolina Muhova (Češka) 3.318

147. Lola Radivojević 519

151. Olga Danilović 499

Olga Danilović vrisak zbog pobede protiv Venus Vilijams Izvor: Eurosport