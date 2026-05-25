Srpska teniserka Lola Radivojević zadržala je 147. mesto na WTA listi.
OLGA KONAČNO NAPREDOVALA, ALI I DALJE NIJE NAJBOLJA SRPKINJA! Lola predvodi naše teniserke
Lola Radivojević je i dalje najbolje rangirana srpska teniserka, iako je Olga Danilović napredovala za dve pozicije i sada je 151. igračica sveta.
Radivojević na 147. mestu ima 519 bodova, a Danilović 499 na 151. poziciji.
Među najboljih deset teniserki sveta nije bilo promena - prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka, a slede je Kazahstanka Elena Ribakina i Poljakinja Ige Švjontek.
Iza vodeće trojke su tri Amerinke, Koko Gof, Džesika Pegula i Amanda Anisimova, a do desete pozicije su još i Ukrajinka Elina Svitolina, Ruskinja Mira Andrejeva, Kanađanka Viktorija Mboko i Čehinja Karolina Muhova.
WTA lista:
- Arina Sabalenka (Belorusija) 9.960 bodova
- Elena Ribakina (Kazahstan) 8.313
- Iga Švjontek (Poljska) 7.273
- Koko Gof (SAD) 6.749
- Džesika Pegula (SAD) 6.286
- Amanda Anisimova (SAD) 5.958
- Elina Svitolina (Ukrajina) 4.315
- Mira Andrejeva (Rusija) 4.181
- Viktorija Mboko (Kanada) 3.710
- Karolina Muhova (Češka) 3.318
147. Lola Radivojević 519
151. Olga Danilović 499
