Slušaj vest

Za one predstavnike „sedme sile“ iz Srbije koji nisu imali prilike da ga sretnu u međuvremenu, prva konferencija za medije na Rolan Garosu pružila je mogućnost da njemu i prisutnim članovima porodice čestitaju 39. rođendan.

„Hvala, hvala“, odgovara Novak, i poziva sina Stefana da „obogati“ ovaj razgovor sa njemu dobro poznatim ljudima

„Stefane, jesi li ti to hteo da odgovoriš za mene nešto? Toliko si me puta slušao, hajde sad - znaš i za mene da odgovoriš“, šali se Novak.

Na komentar Kurira da su ovo bili možda najturobnijih 172 minuta tenisa koje je u karijeri odigrao na Šatrijeu – i da je zanimljiva jakna u kojoj se pojavio posle meča možda nešto najbolje što smo videli na terenu večeras – Đoković odgovara na temu šta je ono što u svom 22. nastupu na Rolan Garosu može izvući iz ovakvog meča?

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia, BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

„Pobedu, i činjenicu da nastavljam turnir. Zahvalan sam organizatoru što su mi izašli u susret da igram u nedelju, što mi daje dva dana pauze, pogotovo kada se uzme u obzir činjenica da je skoro ponoć. Telo mora da se oporavi – a to se ne dešava više kao nekad. Svega sam svestan, i nije bia idealna priprema. Imao sam samo jedan meč, ne zato što sam želeo, nego zato što su takve okolnosti bile – zbog povrede. Drago mi je da sam ovde, telo je bilo dobro večeras – igralo se tri sata. Naravno, nije bilo puno dugih razmena, ali je ovde uvek komplikovani igrati protiv Francuza, predstavlja veliki izazov. Drago mi je da sam uspeo da to prebrodim“, jasan je Novak.

Naredni meč će opet biti protiv domaćeg tenisera – Valentena Roajera – na šta Novak dodaje:

„Opet, je li? Dobro, pa eto, nema veze. Hajde, sad kad prošlo je ovo, malo smo se navikli na atmosferu!“

BONUS VIDEO: