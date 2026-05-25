Iga Švjontek bila je sigurna na startu turnira.
Tenis
RUTINSKI: Iga Švjontek sa pola gasa do drugog kola Rolan Garosa
Slušaj vest
Poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se danas u drugo kolo Rolan Garosa u Parizu, pošto je pobedila 136. teniserku sveta Australijanku Emerson Džons posle dva seta, 6:1, 6:2.
Iga Švjontek na Rolan Garosu Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Četvorostruka šampionka Rolan Garosa pobedila je posle sat vremena.
Švjontek je šest puta oduzela servis protivnici, koja je napravila dva brejka.
Ona će u drugom kolu igrati protiv Čehinje Sare Bejlek.
Kurir Sport / Beta
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši