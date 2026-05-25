Slušaj vest

Poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se danas u drugo kolo Rolan Garosa u Parizu, pošto je pobedila 136. teniserku sveta Australijanku Emerson Džons posle dva seta, 6:1, 6:2.

Iga Švjontek na Rolan Garosu Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Četvorostruka šampionka Rolan Garosa pobedila je posle sat vremena.

Švjontek je šest puta oduzela servis protivnici, koja je napravila dva brejka.

Ona će u drugom kolu igrati protiv Čehinje Sare Bejlek.

Kurir Sport / Beta

Ne propustiteTenis"OSEĆAJ JE JEDNOSTAVNO NEVEROVATAN" Plasirala se u finale Rima, pa otvorila dušu: Posle toliko godina...
Elina Svitolina
TenisIGA ŠVJONTEK U POLUFINALU RIMA: Poljakinja počistila Amerikanku Džesiku Pegulu!
Iga Švjontek
FudbalFAVORITKINJE SILOVITE: Švjontek i Ribakina lako do osmine finala mastersa u Rimu
profimedia-1050107813.jpg
TenisŠOK U MADRIDU: Švjontek predala meč trećeg kola
Iga Švjontek

 BONUS VIDEO:

00:49
Novak je ovo pokušao da sakrije Izvor: Kurir