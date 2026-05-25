Džasmin Paolini savladala je Dajanu Jastremsku
ITALIJANKA STIGLA DO DRUGOG KOLA: Paolini sigurna na startu Rolan Garosa
Italijanska teniserka Džasmin Paolini prošla je u drugo kolo, pošto je pobedila Ukrajinku Dajanu Jastremsku 7:5, 6:3.
Paolini, 13. teniserka sveta, pobedila je posle sat i 40 minuta.
Ona je četiri puta oduzela servis protivnici, koja je napravila dva brejka.
Džasmin Paolini
Paolini će igrati protiv Argentinke Solane Sijere.
U drugom kolu je i Darija Kasatkina iz Australije, pobedom protiv Zejnep Sonmez iz Turske 6:4, 6:4.
Njena protivnica biće pobednica meča Švajcarkinje Suzan Bandeki i Kristine Bukše iz Španije.
Kurir Sport / Beta
