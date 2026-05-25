Italijanska teniserka Džasmin Paolini prošla je u drugo kolo, pošto je pobedila Ukrajinku Dajanu Jastremsku 7:5, 6:3.

Paolini, 13. teniserka sveta, pobedila je posle sat i 40 minuta.

Ona je četiri puta oduzela servis protivnici, koja je napravila dva brejka.

Džasmin Paolini

Paolini će igrati protiv Argentinke Solane Sijere.

U drugom kolu je i Darija Kasatkina iz Australije, pobedom protiv Zejnep Sonmez iz Turske 6:4, 6:4.

Njena protivnica biće pobednica meča Švajcarkinje Suzan Bandeki i Kristine Bukše iz Španije.

Kurir Sport / Beta

