Dan mogućih velikih oproštaja je poodmakao na Rolan Garosu, praćen i dalje paklenom toplotom – rekordnom za Pariz u mesecu maju.

Nekada šesti teniser sveta – omiljeni i zabavni Gael Monfis - započinje svoj poslednji nastup na Otvorenom prvenstvu Francuske.

1/4 Vidi galeriju Rolan Garos 2026

Nekadašnji polufinalista ovog turnira (2008.) večerašnjom pobedom protiv zemljaka Gastona postao bi rekorder po broju pobeda na Rolan Garosu među Francuzima u Open eri i plasirao bi se u drugo kolo po 17. put u 19 nastupa.

Uz njega, sjajni šampion iz 2015. godine, Stan Vavrinka napušta tenis u svojoj 41-godini u svom 21. nastupu u glavnom žrebu – ali trenutno zaostaje sa 2:1 u setovima protiv srećnog dobitnika De Jonga – zamene za najboljeg francuskog igrača Artura Fisa. Vavrinka je na dva seta do toga da postane najstariji pobednik u jednom meču na ovom turniru na ovom turniru još od Ulriha (44) iz 1973. godine, čime bi se izjednačio sa Vilanderom na 8. mestu po broju pobeda na Rolan Garosu u Open eri.

Francuzi su prvog dana zabeležili (tradicionalno loši) učinak od 2 pobede i 7 poraza, pri čemu su Kventin Alis i Đokovićev naredni protivnik Valentan Roaje obezbedili mesta u drugom kolu. Sedmorica domaćih igrača pokušaće da im se pridruže u ponedeljak, što je već pošlo za reketom 22. nosiocu Rinderknešu i 22-godišnjem Luki Van Ašu, šampionu u juniorskom singlu iz 2021. koji je ostvario svoju prvu pobedu u glavnom žrebu u Parizu od 2023. godine. U još jednom svefrancuskom duelu na terenu Filip Šatrije 32. nosilac Igo Imber sastaje se sa Adrijanom Manarinom u reprizi njihovog meča iz prvog kola od pre tri godine.

Sa druge strane, peti teniser sveta i osvajač titule u Minhenu Ben Šelton će pokušati da dostigne prošlodišnji nastup u 4. kolu dobrim početkom u meču protiv 86. igrača sveta Danijela Meride. Svoj pariski Slem već je dobro otvorio sedmi teniser sveta Aleks de Minor ubedljivom pobedom protiv kvalifikanta Tobija Samjuela (6:4 6:4 6:2), debitantom na ATP nivou. De Minor, koji je pre dve godine stigao do četvrtfinala, ima skor 29-1 protiv igrača rangiranih van Top 50 na grend slemovima od juna 2022. godine, a jedini poraz doživeo je upravo ovde prošle godine u drugom kolu od Bublika (tada 62. na listi).

Dvostruki finalista Kasper Rud i najverovatniji protvnik našeg Hamada Međedovića u drugom kolu trenutno predvodi ATP turneju po broju pobeda na šljaci (143), uz 18 finala i 12 titula ostvarenih od početka sezone 2020. On započinje svoje učešće protiv kvalifikanta Romana Safiulina, a Norvežanin je pobedio u njihovom jedinom prethodnom okršaju prošle godine u Torontu. U sveitalijanskom duelu, 10. nosilac Flavio Koboli sastaje se sa kvalifikantom Andreom Pelegrinom u njihovom prvom meču na ATP nivou, dok Pelegrino beleži svoj debi u glavnom žrebu jednog grend slema. Azure je pobedom već obradovao Mateo Beretini (nad Fučovićem u 4 seta), a Čehe ražalostio Španac Karenjo Busta kroz iznenađenje priređeno u meču protiv 12. nosioca Jiržija Lehečke.

Čudo od momka Rafael Hodar je bio izuzetno ubedljivo protiv Kovačevića (6:1 6:0 6:4) za manje od 100 minuta, potvrdivši kandidaturu čak i za polufinale turnira, dok je lak posao protiv Ševčenka imao I Aleks Mikelsen (6:2 6:4 6:2). Kod dama je u svom prvom nastupu briljirala četvorostruka šampionka Iga Švjontek (6:1 6:2) protiv Australijanke Džouns, kao I druga nositeljka Ribakina protiv Slovenke Erjavec (6:2 6:2) i nekadašnja dvostruka šampionka (singl/dubl) Jasmin Paolini protiv Ukrajinke Jastremske (7:5 6:3).