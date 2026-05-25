Švajcarski teniser Stan Vavrinka nije danas uspeo da se plasira u drugo kolo Rolan Garosa u Parizu, u svom 21. i poslednjem nastupu na tom pariskom grend slem turniru.

Vavrinka je izgubio od laki luzera Holađanina Jespera de Jonga 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

Šampion Rolan Garosa iz 2015. godine, završiće karijeru kao deveti najuspešniji teniser tog turnira sa 46 pobeda u glavnom žrebu.

Švajcarski 41-godišnji teniser završiće karijeru na kraju sezone. On je na kraju meča dobio na poklon malo pariske šljake, a na ekranu su pušteni video snimci najvažnijih trenutaka njegove karijere i poruke rivala i bivših šampiona Rolan Garosa Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

"Teško je, ne želim da se oprostim od vas ovde. Nažalost, ovo je moj poslednji meč na Rolan Garosu, hvala vam. Hvala na podršci, želeo sam da idem što dalje, do 41 godine, da nastavim da doživljavam ovakve trenutke", rekao je Vavrinka.

De Jong će u drugom kolu igrati protiv Italijana Federka Čine.

"Sada se ne radi o meni. Smešna priča u vezi Stena, on je igrao protiv mog trenera kada sam ja bio dečak koji skuplja loptice. Danas se radi o Stenu", rekao je De Jong.

U drugom kolu je i američki teniser Frensis Tijafo, pobedom protiv sunarodnika Eliota Spicirija 6:3, 6:7, 6:4, 6:3.

On će igrati protiv pobednika meča Poljaka Huberta Hurkača i Španca Haumea Munara.

Američki teniser Brendon Nakašima plasirao se u drugo kolo pošto je pobedio Španca Roberta Bautistu Aguta 6:2, 7:5, 6:2.

Njegov protivnik biće Francuz Luka van Aš, koji je pobedio Litvanca Vilijusa Gaubasa 6:4, 6:2, 2:6, 7:5.