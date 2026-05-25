Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ukrajinska teniserka Elena Svitolina plasirala se danas u drugo kolo Rolan Garosa u Parizu, pošto je pobedila 57. teniserku sveta Anu Bondar iz Mađarske posle tri seta, 3:6, 6:1, 7:6.

Sedma teniserka sveta pobedila je posle dva sata i 26 minuta.

1/4 Vidi galeriju Rolan Garos 2026 Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia, Kurir Sport, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Ona je pet puta oduzela servis Bondar, koja je napravila četiri brejka.

Svitolina će u drugom kolu igrati protiv španske teniserke Kejtlin Kevedo, koja je pobedila Francuskinju Leoliju Žanžan 7:6, 7:6.

U drugom kolu je i Belgijanka Eliz Mertens, pobedom protiv Tatjane Marije iz Nemačke 7:5, 6:0.

Ona će igrati protiv Poljakinje Maje Hvalinske, koja je pobedila Kineskinju Ćinven Džen 6:4, 6:0.

Austrijanka Anastasija Potapova plasirala se u treće kolo pobedom protiv Australijanke Maje Džoint 6:1, 6:2.

U drugom kolu igraće protiv bolje iz duela Britanke Kejti Boulter i Amerikanke Akaše Urobo.

Švajcarska teniserka Viktorija Golubić plasirala se u drugo kolo, pošto je pobedila Panu Udvardi iz Mađarske 6:0, 6:2, posle 67 minuta.

Ona će igrati protiv pobednice meča Kanađanke Lejle Fernandes i Amerikanke Alisije Parks.