Skoro četiri sata se nije znao sledeći protivnik našeg Hamada Međedovića u drugom kolu Rolan Garosa, i iako je apsolutni favorit za tu ulogu bio dvostruki finalista ovog turnira i najbolji igrač na šljaci u ATP konkurenciji već godinama – lako je moglo doći do iznenađenja.

Meč drugog kola AO, Međedović - De Minor

Kasper Rud je – posle pravog rezultatskog tobogana – smogao više koncentracije u odlučujućem setu da pobedi protiv najboljih uvek posebno inspirisanog Romana Safiulina iz Rusije, ali je posle vođstva od 2:0 u setovima (6:2 7:6) nastupio “crni period” nedavnog finaliste Mastersa u Rimu.

Safiulin se “vraća u teniski život” prvo osvajanjem trećeg seta sa 7:5, a zatim “razbijanjem Ruda” u četvrtom bez izgubljenog gema. Ono što je u potpunosti zbunilo sve prisutne je očajno fizičko stanje obojice igrača – kod Ruda očekivano zbog napora podnešenih na prethodnim turnirima, a kod Safiulina – u kvalifikacijama.

Pri rezultatu 5:0 u drugom setu Safiulin poziva fizioterapeuta na medicinski tajm-aut radi intervencije na leđima, završava set “na jednoj nozi” i zajedno sa Rudom odlazi u svlačionicu na pretpostavljenu spasonosnu pauzu – dok publika ostaje u misteriji po pitanju toga ko će se i u kom stanju od dvojice učesnika ovog meča vratiti na teren.

Ipak, brzo po početku petog seta – videlo se da je Safiulin u lošijem stanju od Ruda, pre svega po nemogućnosti da iskontroliše svoje udarce koji često završavaju u mreži ili autu. Sa druge strane, ni Rud ne briljira – i često uopšte ne trči na paralele koje Rus uspeva da odigra. Sve u svemu – posle 3 sata i 56 minuta – Rud završava ovaj mukotrpni posao i zakazuje svoj drugi meč u karijeri i na šljaci sa našim Hamadom Međedovićem – verovatno u sredu.

Norvežanin do sada ima tu jednu pobedu protiv našeg tenisera (Barselona 2025, tesnih 7:5 7:5) u meču u kome je Hamad imao dobre šanse da ga odvede u treći set, što ukazuje na to da ni potpuno zdravi Rud ne bi bio bezbrižan protiv našeg tenisera.

U situaciji u kojoj je važno pitanje kako (će) se Kasper oseća(ti) u fizičkom smislu – vraćamo se na Međedovićeve izuzetne poen-geterske sposobnosti iz servisa i forhenda, ali i probleme sa mentalnom stabilnošću i konsistentnošću, pogotovo ako ga usput bude mučila i nesnosna rekordna toplota za mesec maj - najavjena za do kraja ove prve takmičarske nedelje u Parizu. U svakom slučaju, sa velikim interesovanjem pratimo “medicinski bilten” nekada drugog igrača sveta pred meč sa našim mladim asom…