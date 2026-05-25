Da nesnosna toplota u Parizu smeta i najboljim igračima potvrđuje nam Kasper Rud na veĉerašnjoj konferenciji za medije.

"Toplota je bila nesnosna, vrtelo mi se u glavi, teturao sam se po terenu kao zombi. Imao sam slične probleme i pre, podsetio sam se na muke kroz koje su prolazili i Alkaraz i Siner u Australiji iz istog razloga. Grčevi su krenuli da me blokiraju posle 2:1, i rekao sam sebi da je bolje da izgubim sledeći set sa nulom nego da se prospem po terenu."

"Istovremeno, i Roman je imao fizičke probleme, i shvatio sam da ipak neću morati da bukiram povratnu kartu i gledam turnir na televiziji - osetivši da je njegova igra naglo popustila i da mi daje šanse da do tada mrtvo telo vratim u akciju", iskren je Rud, slaveći ovu pobedu pre svega kao mentalnu.

U vezi sa narednim mečom protiv Hamada Međedovića, drugim na šljaci posle pobede u Barseloni prošle godine - Norvežanin kaže:

"Biće to veoma težak meč, kao što je bio i naš prethodni. On je izuzetno talentovan i prodoran igrač koji je dokazao svoje kvalitete pobedama nad nekim od najboljih tenisera na turneji. Znam veoma dobro šta me čeka protiv njega, i koliko moram da budem spreman da bih odgovorio na njegov stil igre. Zbog toga se nadam da će moj oporavak - sa ĉim krećem odmah večeras - biti potpun i uspešan da bih protiv njega bio u stanju da odigram svoj najbolji tenis. Uĉinićemo sve u tom smislu, i zaista se nadam da ćemo u tome uspeti", prenosi nam sa dozom opreza svoje viđenje onoga što ga čeka u duelu sa našim asom Rud.