Monfis je u svom poslednjem nastupu na Rolan Garosu poražen od sunarodnika Uga Gastona rezultatom 2:3, u meču koji je završen neposredno pre ponoći. Francuz, koji ima 39 godina, na kraju sezone završava bogatu karijeru.

I u svom poslednjem meču na ovom turniru publici je pružio spektakl. Iako je imao dva seta zaostatka uspeo je da se vrati i izjednači na 2:2. Nažalost mnogih nije imao snage da pruži ozbiljniji otpor Gastonu u petom setu koji je završen rezultatom 6:0.

Gael Monfis, iako nikada nije stigao do grend slem finala, ostao je jedan od najomiljenijih tenisera svoje generacije zahvaljujući atraktivnom stilu igre i harizmi. Najveći uspeh na Rolan Garosu ostvario je 2008. godine plasmanom u polufinale.

Gael Monfis, poslednji meč na Rolan Garosu Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Francuza su posle meča pozdravili bivši Dejvis kup saigrači Džo-Vilfred Conga, Rišar Gaske i Žil Simon, dok su mu počast odali i brojni aktivni igrači, među kojima su Novak Đoković i Karlos Alkaraz.

"Nema osobe koja te ne voli, Gael. Mislim da je to tvoja najveća pobeda", poručio je Đoković u video-poruci prikazanoj na stadionu.

