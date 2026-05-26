Španac je jedan od najvećih tenisera svih vremena, a uskoro će njegova priča biti prikazana na Netfliksu.

Pre izlaska pojavio se deo koji se tiče brojnih problema koje je Rafael Nadal imao od samog starta karijere. Podsetimo, Španac je od mladosti patio od Miler-Vajsovog sindroma, odnosno deformacije levog stopala.

Da bi igrao koristio je specijalne patike.

"Moj problem je bio neizlečiv. Jedino što je bilo moguće je da nekim promenama učine bol podnošljivijim", rekao je Nadal u dokumentarcu.

Rafael Nadal Foto: JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia, EPA-EFE/STR

Pilule protiv bolova su bili njegova svakodnevnica.

"Bilo je vremena kada sam osećao konstantan bol. Moj fizioterapeut je morao da kontroliše koliko uzimam ovih lekova kako ne bih preterao. A onda sam jednog dana rešio ja odlučujem o tome koliko ću da uzimam. Više nikoga nisam konsultovao, jer sam znao da se niko neće složiti sa mnom".

Bio je svestan rizika.

"Uzeo sam mnogo više pilula protiv bolova nego što sam smeo. Zato sam imao dve perforacije creva. Ali da to nisam uradio, moja karijera bi bila katastrofa".

Tvrdi Španac da bi bez lekova njegova karijera bila skromnija i da ne bi mogao da osvoji 22 grend slem turnira.

"Da nisam to radio, osvojio bih 10-12 grend slemova manje. Radost zbog igranja bila je jača od svega ostalog", poručio je Rafael Nadal.

