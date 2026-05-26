Tri teniske legende poslednji put su juče zaigrale na voljenim terenima Rolan Garosa – i prosto će neverovatno biti da u Parizu više nećemo gledati šampiona iz 2015. Stena Vavrinku, polufinalistu iz 2008. Gaela Monfisa i dvostrukog učesnika 4. kola Roberta Bautistu Aguta. Sva trojica su asovi starog kova, neverovatni borci i prave sportske inspiracije – uvek poštujući protivnika, pravila i kod ponašanja – vrednosti koje su sve više ugrožene danas.

Uz njihov odlazak – stižu nam novi, najmlađi asovi, a njih predvodi 17-godišnji Moaz Kuame u svom prvom Grend Slem meču protiv još jednog velikog šampiona i finaliste sa najvažnijih turnira, 37-godišnjeg Marina Čilića. Razlika od 20 godina i 5 meseci između nekadašnjeg polufinaliste Rolan Garosa i mladog izazivača predstavlja drugu najveću starosnu razliku u bilo kom meču muškog singla na grend slemovima u ovom veku, odmah iza duela Švajde (16) i Lorencija (37) na US Openu 2019. godine.

Do nedavno “čudo od deteta” a sada apsolutni “numero uno” svetskog tenisa Janik Siner započinje svoj pohod ka tome da postane tek sedmi čovek u Open eri koji je osvojio sva 4 grend slem turnira. Naizgled teniski bezgrešni “grešnik” nastoji da produži svoj niz od 29 uzastopnih pobeda u meču protiv domaćeg primaoca specijalne pozivnice Klementa Tabura. Siner, koji je u prošlogodišnjem finalu protiv Alkaraza imao 3 meč lopte za osvajanje svog prvog Rolan Garosa, došao je da nastavi gde je iznenadno stao prošli put – i produži svoj savršen skor u prvom kolu Rolan Garosa (6-0) i neporažen status na šljaci ove sezone (17-0).

Janik Siner - finale Mastersa u Rimu

U utorak je na programu još pet Francuza, koji će pokušati da se pridruže Igu Gastonu, Kventinu Alisu, Igu Imberu, Arturu Rinderknešu, Valentinu Roajeu i Luki Van Ašu, koji su već obezbedili karte za drugo kolo. Aleks Mule će odmeriti snage sa finalistom iz 2021. godine Stefanosom Cicipasom na terenu Filip Šatrije, dok uvek atraktivni 30. nosilac Korentin Mute traži svoju 10. pobedu u glavnom žrebu Rolan Garosa protiv Čeha Vita Koprive. U slučaju da danas budu uspešni, bio bio to jedan od najboljih početaka turnira za domaćine u poslednje vreme.

Šesti nosilac Danil Medvedev otvara svoje učešće na Rolan Garosu u utorak, kada se sastaje sa “specijalno pozvanim” Adamom Voltonom u njihovom trećem međusobnom susretu (do sada 1-1). Nekadašnji broj 1 će nastojati da se plasira u drugo kolo jedinog Slema na šljaci po četvrti put, dok Volton traži prvu pobedu nad igračem iz Top 10 u karijeri, uz opasku da će Medvedev sigurno osećati i dodatni pritisak nužnosti uspeha na otvaranju za njega veoma baksuznog Rolan Garosa – što bi motivisani protivnik mogao da iskoristi.

Na teškom ispitu će biti i šesti teniser sveta Feliks Ože-Alijasim na terenu Suzan Lenglen, gde se sastaje sa Danijelom Altmajerom, sa kojim ima izjednačen međusobni skor od 2-2. Najbolje rangirani Kanađanin pokušava da preskoči prvu prepreku na ovom turniru tek treći put u karijeri (nakon 2022. i 2024. godine), a u oba prethodna navrata uspevao je da stigne do četvrtog kola. Sa druge strane, 27-godišnji Nemac, trenutno 57. na svetu, ima za cilj da zabeleži svoju četvrtu pobedu u petom meču protiv Top 10 protivnika na Rolan Garosu – slavno pobedivši Janika Sinera upravo ovde pre 3 godine, u drugom kolu i posle zaostatka od 2:1 u setovima. U svakom slučaju – to bi bio dobar meč za pogledati za tim jednog od najboljih tenisera u dvoranskim uslovima, jer Nemac ovde ume da pruži svoj najbolji tenis sezone.

Srpski igrači će marljivo trenirati danas – i to u veoma toplim uslovima sredinom dana, pripremajući se za sve izazove drugog kola uz protivnike čiji kvaliteti sigurno nisu neprikosnoveni u ovom slučaju.

Kod dama ćemo uživati u prvim mečevima prošlodišnje finalistkinje i prve igračice sveta Arine Sabalenke (protiv Špankinje Buzas Maneiro), braniteljke šampionske titule Kori Gof (protiv sjajne dublerke Taunzend), sjajnih talentovanih mladih zvezda Ive Jović i Aleksandre Eale i Viktorije Mboko i Nikole Bartunkove - kao i prvom kolu dublova u obe konkurencije.

