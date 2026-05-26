Novak Đoković nalazi se u Parizu gde je u prvom kolu Rolan Garosa savladao domaćeg takmičara Đovanija Mpešija Perikara, dok će se u drugoj rundi sastati sa još jednim francuskim teniserom, Valentinom Rožerom.

Posle pobede Đokovića u prvoj rundi mogli smo da vidimo i jednu veoma simpatičnu scenu - Novak je zaplesao na terenu, a njegova ćerka Tara na tribinama i na taj način proslavili su trijumf.

Mnogi su se zapitali o čemu se radi, a odgovor je ubrzo osvanuo na Novakovom tik toku gde su on i Tara ponovili ples u ritmu pesme "Bangaranga" koja je Bugarskoj donela pobedu na nedavno završenoj Evroviziji.

Novak i Tara Đoković plešu uz "Bangarangu" Foto: TikTok / djokernole

Snimak je ubrzo postao viralan i mnogima je izmamio osmeh na lice, a pogledajte i vi kako je sve to izgledalo...

Novak se svađa sa Borisom Bošnjakovićem Izvor: Arena tenis