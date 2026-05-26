Posle pobede Đokovića u prvoj rundi mogli smo da vidimo i jednu veoma simpatičnu scenu - Novak je zaplesao na terenu, a njegova ćerka Tara na tribinama i na taj način proslavili su trijumf.

Mnogi su se zapitali o čemu se radi, a odgovor je ubrzo osvanuo na Novakovom tik toku gde su on i Tara ponovili ples u ritmu pesme "Bangaranga" koja je Bugarskoj donela pobedu na nedavno završenoj Evroviziji.

Novak i Tara Đoković plešu uz "Bangarangu"

