U dokumentarcu koji uskoro stiže na Netflix, Rafa je prvi put pokazao svoje levo stopalo pogođeno retkim Miler-Vajsovim sindromom - prizor koji je šokirao čak i njegove najveće fanove.

Na fotografiji se jasno vidi velika izbočina i deformitet na stopalu, posledica bolesti koja razara kosti i izaziva neverovatne bolove pri svakom koraku. Slika se munjevito proširila društvenim mrežama, a komentari ne prestaju da stižu.

Miler-Vajsov sindrom je retko degenerativno oboljenje koje zahvata kosti stopala, izaziva deformitete i može da dovede čak i do preloma. Nadalu je bolest dijagnostikovana još 2005. godine, kada je imao samo 19 godina, a tada su mu mnogi lekari predviđali kraj karijere.

Ipak, Rafa nije odustao. Godinama je igrao uz posebne uloške koji su mu omogućavali da uopšte izađe na teren, ali je kasnije priznao da je upravo zbog toga ostatak tela dodatno trpeo ogromno opterećenje.

"Imao sam zdravstvene probleme tokom gotovo cele karijere. Taj specijalni uložak mi je omogućio da igram, ali je istovremeno uništavao ostatak tela. Ipak, bez toga ne bih mogao da izdržim sve ove godine" - iskreno je rekao Nadal.

Mnogi sada tvrde da ova fotografija potpuno menja pogled na njegovu karijeru. Dok su rivali odustajali zbog mnogo manjih problema, Nadal je sa deformisanim stopalom uspevao da dominira svetskim tenisom i ispiše istoriju sporta.