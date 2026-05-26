Arina Sabalenka plasirala se u drugo kolo Rolan Garosa.
SABALENKA RUTINSKI U DRUGOM KOLU: Arina počistila rivalku na startu Rolan Garosa
Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u drugo kolo Rolan Garosa, pošto je danas u prvom kolu u Parizu pobedila 50. igračicu sveta Džesiku Busas Maneiro iz Španije posle dva seta, 6:4, 6:2.
Meč je trajao sat i 16 minuta.
Arina Sabalenka
Sabalenka je šest puta uzela servis španskoj teniserki, dok je Busas Maneiro osvojila tri brejka.
Sabalenka će u drugom kolu igrati protiv pobednice duela između 67. teniserke sveta Francuskinje Else Žakmo i 149. igračice sveta Čehinje Linde Fruhvirtove.
Kurir Sport / Beta
