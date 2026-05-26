Slušaj vest

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u drugo kolo Rolan Garosa, pošto je danas u prvom kolu u Parizu pobedila 50. igračicu sveta Džesiku Busas Maneiro iz Španije posle dva seta, 6:4, 6:2.

Meč je trajao sat i 16 minuta.

Arina Sabalenka Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Sabalenka je šest puta uzela servis španskoj teniserki, dok je Busas Maneiro osvojila tri brejka.

Sabalenka će u drugom kolu igrati protiv pobednice duela između 67. teniserke sveta Francuskinje Else Žakmo i 149. igračice sveta Čehinje Linde Fruhvirtove.

Kurir Sport / Beta

Ne propustiteTenisSABALENKA ŽESTOKO PROTESTUJE NA ROLAN GAROSU: Beloruskinja se obratila novinarima - nikad kraća konferencija
Arina Sabalenka
TenisLOŠE VESTI ZA ĐOKOVIĆA, SABALENKU I DRUŠTVO: Oglasila se direktorka Rolan Garosa i izazvala novi haos
profimedia-0837087624.jpg
TenisSABALENKA PRVI PUT PROGOVORILA O SMRTI BIVŠEG DEČKA! Otvoreno o tragediji, dramatičnoj sceni sa policijom i bolu koji ne prolazi!
Arina Sabalenka,Konstantin Kolcov
Tenis"TEŠKO JE IZDRŽATI TOLIKU KOLIČINU MRŽNJE" Najbolja teniserka sveta otvoreno o ponašanju Ukrajinki zbog rata: Kao da ja bacam bombe...
Arina Sabalenka

 BONUS VIDEO:

00:08
Arina Sabalenka u haljini za Australijan open Izvor: Instagram