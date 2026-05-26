Iva Jović i Ema Navaro plasirale su se u drugo kolo Rolan Garosa.
Tenis
JOVIĆ NA NAVARO U DRUGOM KOLU ROLAN GAROSA! Iva srušila Ealu, a Ema Tjen - sada im sledi međusobni okršaj!
Slušaj vest
Američka teniserka Iva Jović plasirala se u drugo kolo, pošto je u prvom kolu pobedila 37. igračicu sveta Filipinku Aleksandru Ealu posle dva seta, 6:4, 6:2.
Meč je trajao sat i 41 minut.
Jović, 17. igračica sveta, uzela je šest puta servis filipinskoj teniserki, dok je Eala osvojila tri brejka.
Iva Jović, američka teniserka srpskih korena Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Jović će u drugom kolu igrati protiv svoje sunarodnice, 25. teniserke sveta Eme Navaro, koja je danas u prvom kolu pobedila 40. igračicu sveta Indonežanku Džanis Tjen posle dva seta, 6:4, 6:3.
Meč između Navaro i Tjen trajao je sat i 44 minuta.
Najbogatija teniserka na svetu Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia, AP/Alberto Pezzali
Vidi galeriju
Navaro je četiri puta uzela servis indonezijskoj teniserki, dok je Tjen osvojila dva brejka.
Plasman u drugo kolo ostvarile su i Hrvatica Dona Vekić i Amerikanka Kler Lu.
Kurir Sport / Beta
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši