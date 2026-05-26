Američka teniserka Iva Jović plasirala se u drugo kolo, pošto je u prvom kolu pobedila 37. igračicu sveta Filipinku Aleksandru Ealu posle dva seta, 6:4, 6:2.

Meč je trajao sat i 41 minut.

Jović, 17. igračica sveta, uzela je šest puta servis filipinskoj teniserki, dok je Eala osvojila tri brejka.

Iva Jović, američka teniserka srpskih korena Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia

Jović će u drugom kolu igrati protiv svoje sunarodnice, 25. teniserke sveta Eme Navaro, koja je danas u prvom kolu pobedila 40. igračicu sveta Indonežanku Džanis Tjen posle dva seta, 6:4, 6:3.

Meč između Navaro i Tjen trajao je sat i 44 minuta.

Navaro je četiri puta uzela servis indonezijskoj teniserki, dok je Tjen osvojila dva brejka.

Plasman u drugo kolo ostvarile su i Hrvatica Dona Vekić i Amerikanka Kler Lu.

Kurir Sport / Beta

