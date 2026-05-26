Australijski teniser Adam Volton plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa, pošto je danas u prvom kolu u Parizu pobedio Rusa Danila Medvedeva 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4.

Meč je trajao tri sata i 22 minuta i na ovaj način je Medvedev izbačen sa Rolan Garosa već na samom startu. Medvedev je osmi teniser sveta, dok se Volton nalazi na 97. mestu ATP liste, te je ovo veliko iznenađenje iako se zna da se Rus slabije snalazi na šljaci.

Danil Medvedev Foto: Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Delovalo je da Danil može do preokreta kada je izjednačio na 2:2 u setovima i stekao brejk prednosti u setu odluke, ali je usledila serija Voltona posle koje Medvedev nije znao šta ga je snašlo.

Volton će u drugom kolu igrati protiv Amerikanca Zakarija Svajde, koji je bio bolji od Australijanca Alekseja Popirina 3:6, 6:3, 7:6 (7:3), 7:5.

Kurir Sport / Beta

