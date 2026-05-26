Čileanski teniser Alehandro Tabilo plasirao se u drugo kolo, pošto je u prvom kolu pobedio 78. igrača sveta Poljaka Kamila Majhšaka posle tri seta, 6:1, 6:3, 6:4.

Meč je trajao sat i 55 minuta.

Alehandro Tabilo

Tabilo, 36. igrač sveta, uzeo je pet puta servis poljskom teniseru, dok Majhšak nije osvojio nijedan brejk.

Tabilo će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između 19. tenisera sveta Valantena Vašroa iz Monaka i 378. igrača sveta Francuza Tomasa Faurela.

Kurir Sport / Beta

Novak se svađa sa Borisom Bošnjakovićem