Tabilo se plasirao u drugo kolo Rolan Garosa.
RUTINSKA POBEDA U TRI SETA: Alehandro Tabilo srušio Kamila Majhšaka
Čileanski teniser Alehandro Tabilo plasirao se u drugo kolo, pošto je u prvom kolu pobedio 78. igrača sveta Poljaka Kamila Majhšaka posle tri seta, 6:1, 6:3, 6:4.
Meč je trajao sat i 55 minuta.
Alehandro Tabilo Foto: Alberto Lingria / Xinhua News / Profimedia
Tabilo, 36. igrač sveta, uzeo je pet puta servis poljskom teniseru, dok Majhšak nije osvojio nijedan brejk.
Tabilo će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između 19. tenisera sveta Valantena Vašroa iz Monaka i 378. igrača sveta Francuza Tomasa Faurela.
Kurir Sport / Beta
