Hrvatski teniser Marin Čilić nije uspeo da se plasira u drugo kolo Rolan Garosa, pošto je u prvom kolu izgubio od 318. igrača sveta Francuza Mojza Kuamea posle tri seta, 6:7, 2:6, 1:6.

Meč je trajao dva sata i 40 minuta.

Čilić, 46. igrač sveta, nije nijednom uzeo servis francuskom teniseru, dok je Kuame osvojio četiri brejka.

Marin Čilić Foto: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia, ADAM VAUGHAN/EPA, Profimedia

Kuame će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između 24. tenisera sveta Britanca Kamerona Norija i 71. igrača sveta Paragvajca Danijela Valjeha.

Plasman u drugo kolo danas je ostvario i Grk Stefanos Cicipas.

Kurir Sport / Beta

