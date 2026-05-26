Marin Čilić završio je učešće već na startu Rolan Garosa.
HRVAT U NEVERICI! Čilić izgubio od 318. igrača planete!
Hrvatski teniser Marin Čilić nije uspeo da se plasira u drugo kolo Rolan Garosa, pošto je u prvom kolu izgubio od 318. igrača sveta Francuza Mojza Kuamea posle tri seta, 6:7, 2:6, 1:6.
Meč je trajao dva sata i 40 minuta.
Čilić, 46. igrač sveta, nije nijednom uzeo servis francuskom teniseru, dok je Kuame osvojio četiri brejka.
Kuame će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između 24. tenisera sveta Britanca Kamerona Norija i 71. igrača sveta Paragvajca Danijela Valjeha.
Plasman u drugo kolo danas je ostvario i Grk Stefanos Cicipas.
