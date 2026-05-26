Od kada je nekadašnja šampionka Ameli Morezmo postala direktorka turnira, citirajući “mentalno zdravlje igrača” kao glavni razlog – uvode se razne restriktivne mere, gde je zabrana slikanja i snimanja možda i najmanji problem sa kojim se mediji suočavaju.

Zbog toga su srpski izveštači u dva talasa morali da isprate treninge Hamada Međedovića sa Karenom Hačanovim (u čijem timu su naš izvrsni fizioterapeut Miloš Jelisavčić i trener iz Hrvatske Vedran Matić), Miše Kecmanovića i – na kraju – Novaka Đokovića, jer inače ne bi mogli svi ni da uđu. Prvi na programu bio je naš drugi reket, vidno u odličnom raspoloženju posle odlično odigranog prvog kola (jedini iz Srbije bez izgubljenog seta), što znači da je tranzicija u stručnom štabu već prevaziđena. Miša za protivnika sutra u trećem meču na terenu 12 ima Portugalca Boržeša – koga je dva puta pobedio u tri dosadašnja meča (i to jednom u njegovom Eštorilu) i sa kim će se zasigurno voditi žilava borba do kraja.

Upravo zbog tih kvaliteta – rekli bismo – tim Novaka Đokovića je za današnji trening koji je počeo vrlo brzo posle Mišinog za sparing partnera uzeo baš Boržeša, sa kim je uvek zahvalno trenirati po velikoj toploti nalik onoj koja ga čeka u meču protiv Francuza Roajea takođe u trećem termninu dana na Stadionu Filip Šatrije. Bez obzira na razna nagađanja koja bi mogla da uslede na osnovu ove informacije posle medijske razmene iz oba kampa povodom prelaska Dejvis Kup Selektora Viktora Troickog iz tima Kecmanović u tim Đoković pred sam početak Otvorenog prvenstva Francuske – “život ide dalje” i da se sada treba fokusirati na dobru pripremu, igru i uspehe naših igrača. Činjenica je da su se oba tima potpuno prirodno mimoišla u trening-kompleksu (jedni završili, drugi izašli na teren, dovoljno vremena između) – i toliko o tome.

Kod Novaka se dosta radilo na pozicioniranju tela pri raznim udarcima, a naročito kod servisa – gde je u jednom trenutku I sam Troicki ušao u teren i uz servis od preko 200 km/h pokazao “kako se to (i dalje) radi”. Pohvala Troickom je stigla i od gospodina Martića koji je ispratio njegov tok po završetku rada sa Hačanovim (“kod njega je to prirodno”) ali je iustinu veoma važan element za sutrašnji nastup protiv Roajera, jer je visok odskok loptice pri servisu ono što se želi postići da Francuz ne bi mogao da riternira sa idealne visine za kontrolu. Odlično raspoloženje među starim prijateljima Bošnjakovićem, Amanovićem, Troickim i Đokovićem se nastavilo uz marljiv rad, a razigrani Boržeš je sesiji pružio notu atraktivnosti.

Hamad Međedović je – od svih – bio najveseliji na terenu, što ne znaći da je natopljena majca bila samo rezultat boravka na pržećem suncu. Hamad izuzetno odgovorno planira i izvodi svoje treninge, a u fokusu je brzo osvajanje poena posle jakih i precizno plasiranih servisa – pogotovo kad se ima u vidu s kim igra svoj meč. Kasper Rud nam se žalio juče da je barem dva seta protiv Safiulina bauljao po terenu “kao zombi” zbog toplote – a kako je dobro poznato da ni Hamad ne voli baš da se “topi po suncu” – obojici će prijati informacija da je njihov meč zakazan kao poslednji na Stadionu Suzan Lenglen. Drugi najveći stadion kompleksa kod Bulonjske šume ume da bude “kao lonac” zbog strmih tribina, ali je izuzetno po Hamadovom ukusu zbog jedinstvenog ambijenta za igru i optike terena i publike. Toplo se pozdravio sa medijima popularni Hame, preneo nam da je “sa brda” ispratio treninge i Kecmanovića i Đokovića – i ispratio nas sa trenerom Agireom (u međuvremenu progovorio srpski) skoro do izlaska iz kompleksa.

Odlično raspoloženje, dobre vibracije žica na reketima i zarazni optimizam su utisci koje nosimo sa treninga naših asova u medijski centar sa Žan Buena – ko zna, možda I poslednji put da nam je omogućeno da budemo tamo u Parizu ove godine…

(Vuk Brajović)