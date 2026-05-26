Bez obzira na rezultat, “leskovačko čudo od deteta” sa poštovanjem komentariše njegov tok i protivnicu:

“ Mislim da je ovo bio težak meč protiv sjajne igračice u jednom od najtežih žrebova za prvo kolo koje sam mogla da dobijem, naročito kao nosilac. Ali ostala sam stabilna kada je bilo potrebno i srećna sam što sam završila posao u dva seta!”

Kako Iva uspeva da zadržiš agresivni pristup “bez kočnica” na podlozi koja često nagrađuje veće strpljenje?

“Mislim da je stvar u tome da budeš malo pametniji u načinu na koji igraš ofanzivno. Rekla bih da to više važi kada se igra noću, kada pada kiša i kada je hladno. Uslovi su prilično brzi, naročito kada igrate tokom dana i kada je veoma toplo. Šljaka je ovde dosta tanka, pa na neki način čak i nagrađuje agresivnost malo više nego neki drugi tereni na šljaci, poput Rima ili nekih drugih sporijih podloga. Tako da mislim da mogu da prođem lakše dalje sa agresivnom igrom i tim tipom tenisa, ali igrajući pametnije i više po uglovima - a ne samo srljati na mrežu”, prenosi nam ona.

Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Gde smatraš da si najviše napredovala tokom prve polovine ove godine?

“Mislim da igram sa boljim spinom i oblikom udarca. Moji forhend i bekhend sada imaju veću težinu, tako da je opšti kvalitet lopte viši - i protivnice ne mogu tako lako da me napadnu. I odbrana je postala bolja, i iako je servis još uvek u fazi razvoja - mislim da i tu pravim korake napred”, ocenjuje Jovićeva, i dodaje: “Poboljšanje odbrane jedna od onih stvari gde je potreban isključivo stari dobri, dosadni rad. Neko morada ti šalje loptice sa jedne na drugu stranu, a ti da trčiš, pa ponovo da trčiš, i onda opet da trčiš dok ne padneš. Mnogo sam trčala, izvukla mnogo loptica, dobro se uvaljala u šljaku na treninzima (smeh). Mislim da se tako vežba odbrana, a tu je i mentalni deo — da budeš voljan da to radiš!”

Da li osećaš da je ovo podloga na kojoj možeš da se zabavljaš podjednako kao na betonu što više igraš na njoj, ili osećaš da će to biti podloga gde moraš da uložiš poseban trud da bi uživala?

“Ne radi o uživanju, jer volim da igram tenis na svakoj podlozi - već samo o nekim taktičkim prilagođavanjima koja moram da napravim, jer to nije podloga na kojoj sam odrasla igrajući. Što se tiče nivoa uživanja, obožavam je. Mislim da ona na neki način čini tenis zanimljivijim, jer je malo sporija, ima više preokreta i promena zamajca u meču, pošto se manje svodi na taj prvi udarac nakon servisa. Ako ponekad na betonu izgubiš brejk ili dva, taj set je verovatno gotov, zar ne - ali ovde možeš da se vratiš u bilo kom trenutku”, dodaje Iva.

Da li je bilo nečeg čudnog u tome što si danas igrala protiv svoje dobre prijatejice Aleks i da li te je nešto iznenadilo u njenoj igri?

“Nemamo tajne, trenirale smo zajedno bezbroj puta, igrale dubl zajedno veoma često – tako da mislim da obe dobro poznajemo svoje navike i bile smo spremne jedna za drugu. Radilo o tome ko će tog dana malo bolje odigrati svoj tenis. Ona je definitivno jedna od mojih najbližih prijateljida na turneji, imam ogromno poštovanje prema njoj i kao osobi i kao igračici. Snažno smo se zagrlile pre meča, i snažno nakon meča - nema tu nikakve zle krvi. Sigurna sam da će biti još mnogo mečeva, i ona će mene pobediti nekoliko puta, tako da — to je tenis”, ističe Iva.

Kakva su tvoja razmišljanja o sledećem meču?

“Rolan Garos mi je dodelio prilično nezgodan žreb ovde. Igrala sam protiv Eme Navaro prošle nedelje, tako da će ovo biti malo nalik revanšu. Ona trenutno igra u svojoj najboljoj formi, rekla bih da je to „prava” Navaro, i nalazi se u velikom naletu. Očekujem da će igrati na svom najvišem nivou, a na meni je samo da napravim neke korekcije u odnosu na prošlu nedelju i da budem sposobna da održim taj visoki nivo kroz jedan, dva, tri seta, koliko god da je potrebno – I bez padova u igri. Kad neko igra tako dobro i u naletu je, ako mu date imalo prostora, on će to iskoristiti”, zaključuje ona.

(Vuk Brajović)