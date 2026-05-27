Novak Đoković je pobedio Đovanija Mpečija Perikara u prvom kolu u četiri seta. Po setovima je bilo 5:7, 7:5, 6:1, 6:4, dok je njegov rival ove nedelje upisao prvu pobedu na Rolan Garosu, pošto je bio bolji od Uga Delijena (6:4, 6:2, 6:2).

Njihov meč biće treći na stadionu "Filip Šatrije". Najpre će na teren Poljakinja Iga Švjontek od 12 časova, koja će snage odmeriti sa Sarom Bejlek, dok će posle njih Elina Svitolina igrati protiv Keitlin Kevedo.

Očekivalo se da će Novak Đoković, kao velika zvezda, dobiti večernji termin, kao što je to bio slučaj u prvom meču, ali se čini da čak ni činjenica da igra protiv domaćeg tenisera nije bila dovoljna da program bude završen nastupom najboljeg svih vremena.