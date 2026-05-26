Buzas-Maneiro je “položila reket” posle 75 minuta uz 6 osvojenih gemova za konačnih 6-4, 6-2 – i uputila Sabalenku ka njenom omiljenom razgovoru sa medijima.

“Presrećna sam što sam prošla dalje, uz veoma nezgodnu protivnicu za prvo kolo. Zadovoljna sam nivoom igre koji sam prikazala, borbom koju sam pružila, srećna što sam prebrodila ovaj meč,” kaže nam ona.

Može li nam Sabalenka reći nešto više o razlici u dinamici u meču prvog kola i navikavanju na uslove, u poređenju sa kasnijim fazama turnira kada već uđe u punu formu?

“Rekla bih da su prvi mečevi uvek najnezgodniji jer pokušavaš da vidiš gde ti je forma i trudiš se da se navikneš na uslove i izboriš sa nervozom i svim ostalim. Rekla bih da za mene prva kola nikada nisu laka – a što više odmičem na turniru, osećam se komotnije i moj nivo igre postaje bolji. Prvi meč je najteži, a posle — sve zavisi… Osećam da više uopšte nema lakih mečeva, ali je u pogledu emocija taj prvi uvek najkritičniji”, objašnjava Sabalenka.

Foto: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Kako je igrati po ovakvom vremenu u crnoj kombinaciji, uz dijamantski nakit koji izgleda da nije baš lak?

“Bilo je malo toplo (smeh), posebno u poređenju sa prvim danima kada sam tek stigla ovde – oko14 stepeni, smrzavanje. Sada je proključalo, vrelo je, loptice lete na sve strane i sve je mnogo brže. Fizički se osećam snažno, pa mislim da mi to može ići u korist. Trudim da ostanem jaka i da ignorišem vreme”, kaže ona, i dodaje:

“Ne volim da idem linijom manjeg otpora, volim da izazivam samu sebe. Ali u isto vreme, haljina je super lagana, uopšte je ne osećam na sebi. Mislila sam da će mi biti pretoplo u crnom, ali nemam osećaj da nosim crnu boju, tako da mi je zaista udobno. A što se tiče dijamanata, ne osećam njihovu težinu, mada mogu da zamislim kako to izgleda spolja. Zapravo, trebalo je da nosim i treću ogrlicu, ali sam pomislila: „Okej, to je verovatno previše”, pa sam odlučila da ostanem na samo dve. Tako da se osećam prilično komotno. Meni je važno da izgledam dobro. Ako se osećam dobro po pitanju svog izgleda, onda i igram bolje i osećam se sjajno”, objašnjava nam Arina.

A onda – jedno bezobrazno pitanje: “Kad smo kod ogrlica, video sam da neki ljudi prave poređenje između tvog zalaganja za veće novčane nagrade za igrače i činjenice da nosiš veoma skupe dijamante. Da li na bilo koji način vidiš kako bi to moglo da deluje licemerno?”

“Zaista ne vidim kako je moguće spojiti ta dva potpuno različita sveta. Kao što sam već rekla, novčane nagrade se uopšte ne tiču mene lično. To je borba za igrače, slabije rangirane igrače koji se bukvalno muče da prežive u ovom teniskom svetu. To što se borim za veće nagradne fondove nema nikakve veze sa mnom. Svi znaju da sam ja finansijski obezbeđena. Stvar je u tome što se borimo za pravedan procenat od prihoda turnira, kao i za slabije rangirane igrače, za igrače koji se vraćaju nakon povreda, i za sledeću generaciju — kako bi im ulazak u top 10 bio lakši i finansijski stabilniji. Dakle, ne radi se o meni”, direktna je predvodnica WTA rang liste.

(Vuk Brajović)